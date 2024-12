Chicago (ots/PRNewswire) -Nutzt die fortschrittliche und bewährte Plattform der Nasdaq, um Marktteilnehmern ein branchenführendes Handelserlebnis zu bietenPEAK6 Investments freut sich, die Pläne für die Einführung von Bruce ATS bekannt zu geben, einem alternativen Handelssystem (ATS), das darauf abzielt, den Overnight-Handel zu revolutionieren und von Bruce Markets LLC ("Bruce ATS") betrieben wird. Die neue Plattform, die noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss, bietet Anlegerinnen und Anlegern einen zuverlässigen und sicheren Zugang zu den US-Märkten nach den traditionellen Handelszeiten. Sie basiert auf der branchenführenden Technologie der Nasdaq, die einen effizienten, robusten und fairen Handel ermöglicht.Bruce ATS ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Branchenveteranen und der Erkenntnisse von Erstanwendern, die den Bedarf an einer verbesserten Lösung für den Overnight-Handel erkannt haben. Das Gründungsteam besteht aus Führungspersönlichkeiten mit umfassender Erfahrung in der Handelsbranche, die für eine fortschrittliche Technologie sorgen, die ein verbessertes Handelserlebnis ermöglicht."Die Einführung von Bruce ATS ist ein Wendepunkt in der Trading-Landschaft", sagt Bill Capuzzi, PEAK6-Partner und CEO von Apex Fintech Solutions. "Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung und unserem guten Ruf für Zuverlässigkeit erfüllen wir nicht nur die Bedürfnisse der Anlegerinnen und Anleger von heute, sondern setzen auch den Standard für die Markterfahrung von morgen. Unser Ziel ist es, neue Türen zu öffnen, den Anlegerinnen Anlegern ein kontinuierliches, nahtloses Engagement zu ermöglichen und sicherzustellen, dass sie jederzeit und überall auf Marktbewegungen reagieren können."Das neue System soll von Sonntag bis Donnerstag von 20:00 Uhr EST bis 4:00 Uhr EST für den Handel zur Verfügung stehen, wobei geplant ist, die Verfügbarkeit in Zukunft zu erweitern.Hauptmerkmale von Bruce ATS:- Robuste und vertrauenswürdige Handelsplattform- Optimierter Zugang über branchenerprobte APIs für Auftragsmanagement und Marktdaten- Fachkenntnisse in der Verwaltung von Unternehmensmaßnahmen zur Reduzierung von Auftragsstornierungen und zur Minimierung von Handelsfehlern"Wir freuen uns, mit Bruce ATS zusammenzuarbeiten, um zur Etablierung und zum Wachstum dieses wichtigen Marktes beizutragen", sagte Magnus Haglind, Senior Vice President, Marketplace Technology bei Nasdaq, und fügte hinzu: "Die Nachfrage nach längeren Handelszeiten unter bei Anlegerinnen und Anlegern weltweit wächst. "Unsere Handelstechnologie wird seit langem zur Unterstützung des 24/7-Handels auf den Märkten für digitale Vermögenswerte eingesetzt, und wir freuen uns, diesen Service auf ein breiteres Spektrum von Anlageklassen auszuweiten."Bruce ATS verändert nicht nur den Zeitrahmen, sondern erweitert auch die Möglichkeiten für Anlegerinnen und Anleger weltweit:- Bedienung der ost- und südasiatischen Märkte: Morgendlicher Zugang zu den US-Märkten für Städte wie Mumbai, Peking und Seoul- Passend für ein breites Spektrum von Anlegerinnen und Anlegern: Deckung der Nachfrage nach nicht-traditionellen Handelszeiten, die insbesondere für neue Anlegerinnen und Anleger interessant sind- Anpassung an kryptobasierte Erwartungen: Ermöglichung der 24/7-Verfügbarkeit, die Krypto-Trader erwarten, wenn sie zu Anlagen in traditionelle Wertpapiere übergehen"Die nahtlose Integration in die Plattform von Apex Fintech Solutions bietet den Nutzerinnen und Nutzern ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Handelserlebnis", sagt Connor Coughlin, Chief Commercial Officer bei Apex Fintech Solutions. "Mit der bevorstehenden Einführung von Bruce freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Apex-Kundinnen und -Kunden vom ersten Tag an Zugang zu dieser innovativen Handelsplattform haben werden, was unser Engagement unterstreicht, unseren Kundinnen und Kunden modernste Finanzlösungen zu bieten, die ihre Handelsflexibilität und Zugänglichkeit verbessern."Nach der Zulassung durch die Aufsichtsbehörden will Bruce ATS einen neuen Maßstab für den außerbörslichen Handel setzen, indem es sein umfassendes Branchen-Know-how in den Bereichen Brokerage, Clearing, Corporate Actions und Compliance nutzt und sich dabei auf die Stabilität renommierter Unternehmen stützt, die in der Lage sind, umfangreiche Handelsvolumina zu verwalten.Bruce Markets LLC ("Bruce") ist ein registrierter Broker-Dealer und Mitglied von FINRA und SIPC. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung beabsichtigt Bruce den Betrieb eines alternativen Handelssystems (Alternative Trading System, ATS), das Liquidität und Ausführungsdienstleistungen für NMS-Aktien in der Zeit von 20:00 Uhr bis 4:00 Uhr Eastern Time anbietet. FINRA BrokerCheck-Berichte für Bruce ATS sind verfügbar unter: https://brokercheck.finra.org/firm/summary/300209Informationen zu PEAK6PEAK6 setzt auf Technologie, um Möglichkeiten zu finden, wie man Dinge besser machen kann. Die erste technologiebasierte Lösung des Unternehmens wurde 1997 entwickelt, um den Optionshandel zu optimieren. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde dieselbe Formel in einer Reihe von Branchen, Anlageklassen und Geschäftsphasen eingesetzt, wodurch beständig hervorragende Ergebnisse erzielt wurden. Heute sucht PEAK6 nach neuen Möglichkeiten, um Unternehmern und zukunftsorientierten Unternehmen Kapital und strategische Unterstützung zu bieten.Zu den Kernmarken von PEAK6 gehören PEAK6 Capital Management, PEAK6 Strategic Capital, Apex Fintech Solutions, We Insure, FOCUS, Zogo, Evil Geniuses und Poker Power.PEAK6 Investments und seine verbundenen Unternehmen sind Eigentümer von Apex Fintech Solutions.