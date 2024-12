STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur PIAAC-Bildungsstudie:

"Seit dem Pisa-Schock aus dem Jahr 2001 kann niemand behaupten, er hätte von zwei Erkenntnissen nicht gewusst. Erstens: In Deutschland ist Bildungserfolg stark an die soziale Herkunft gekoppelt. Zweitens: Das deutsche Bildungssystem liefert insbesondere am unteren Ende des Leistungsspektrums sehr schwache Ergebnisse. Weil sich das nicht ändert, ist es keine Überraschung, wenn sich das nun auch in den Lese- und Mathekompetenzen von Erwachsenen widerspiegelt.

In Deutschland gelingt es nicht, Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Es gibt Mängel in der frühkindlichen Bildung. Schulen in sozialen Brennpunkten werden nicht genug gestärkt. Wenn Deutschland so weitermacht, verspielt es seine Zukunft. Zur Wahrheit gehört aber auch: Dort, wo das Bildungssystem in den frühen Jahren komplett versagt, lassen sich Lücken nie mehr befriedigend aufholen."/DP/jha