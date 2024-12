Seit den Höchstständen im Oktober hat die Aktie in der Spitze mehr als 25 Prozent an Wert verloren. Das Tief dieser Abwärtsbewegung hat man am 27. November mit einem Kurs von 69,24 Euro gesehen. Nach einer Seitwärtsbewegung mehren sich die charttechnischen Anzeichen, dass der Boden gefunden wurde. Vom Tiefpunkt hat sich der Spezialchemiekonzern ordentlich erholt, wenn das Börsenumfeld freundlich bleibt, könnte die Aktie einen kräftigen Schub bekommen. ...

