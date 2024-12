Düsseldorf (ots) -- Komplementäres Produktportfolio und breite Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa- Stärkung der Marktposition als Komplettanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche- Moulded Glass-Geschäft wird strategisch neu aufgesetztGerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat die im Mai 2024 angekündigte Akquisition von Blitz LuxCo Sarl, der Holdinggesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe, erfolgreich abgeschlossen. Dem Abschluss vorausgegangen war die Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen. Bormioli Pharma verfügt über ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio von pharmazeutischen Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersystemen. Mit der Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische Präsenz mit weiteren Produktionsstandorten und untermauert seine Marktposition als führender Komplettanbieter und globaler Partner für die Pharma- und Biotech-Branche. Gerresheimer rechnet damit, dass sich die Akquisition durch Synergien ab dem ersten Jahr positiv auf die Adj. EBITDA-Marge und das Adj. EPS der Gruppe auswirken wird. Am 26. Februar 2025 wird Gerresheimer zusammen mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024 eine neue Prognose für das kombinierte Unternehmen veröffentlichen."Nach dem erfolgreichen Abschluss der Akquisition können wir uns nun auf die Integration von Bormioli Pharma in die Gerresheimer Gruppe konzentrieren", erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden von der Erweiterung des Produktportfolios und neuen, integrierten Systemen und Lösungen profitieren werden."Komplementäres, attraktives Produkt-PortfolioBormioli Pharma erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 371 Mio. EUR und eine Adj. EBITDA-Marge von rund 22 %. Das Unternehmen stellt pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme her. Im Bereich Kunststoff gehört Bormioli Pharma zu den führenden Anbietern für pharmazeutische Kunststoff-Systeme und -Lösungen. Im Bereich Glas verfügt Bormioli Pharma über ein attraktives Portfolio für parenterale und andere pharmazeutische Primärverpackungen.Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetztMit der Akquisition entsteht eine neue, starke Einheit Moulded Glass, die über ein diversifiziertes Produktportfolio für die Pharma-, Kosmetik- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie verfügt. Diese global tätige Einheit bietet neue Optionen zur strategischen Ausrichtung für beste Wachstumsaussichten und Wettbewerbsfähigkeit, die in den nächsten Monaten evaluiert werden.Neue Prognose für kombiniertes Unternehmen im Februar 2025Rückwirkend zum 1. Dezember 2024, dem Beginn des neuen Gerresheimer Geschäftsjahres 2025, wird Bormioli Pharma Teil der Gerresheimer Gruppe und voll konsolidiert. Deshalb wird Gerresheimer am 26. Februar 2025 zusammen mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024 eine neue Prognose für 2025 und eine neue Mittelfristprognose für das kombinierte Unternehmen veröffentlichen.Pressekontakt:Gerresheimer AGJutta LorbergHead of Corporate CommunicationT +49 211 6181 264jutta.lorberg@gerresheimer.comOriginal-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004876/100926740