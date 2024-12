Das Währungspaar EUR/USD setzte am Dienstag seinen Abwärtstrend fort und testete erneut die Marke von 1,0500 - Das Währungspaar schloss den dritten Handelstag in Folge leicht schwächer - Euro-Händler warten auf eine Reihe wichtiger Daten - Die EUR/USD-Paarung gab am Dienstag um fast 0,2% nach, verzeichnete damit den dritten Handelstag in Folge ...

