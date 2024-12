Im Vorfeld wichtiger US-Inflationsdaten und dem EZB-Zinsentscheid ist der Dax am Dienstag an einem neuen Rekordhoch gescheitert und hat damit die Serie von sechs neuen Höchstständen in Folge gerissen. Nach anfänglichen Verlusten und einem Rutsch auf 20.277 Punkte hat sich der Dax jedoch wieder gefangen. Zum Sprung in die Gewinnzone reichte es aber nicht ganz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...