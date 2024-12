Berlin - Uber will seine Dienste verstärkt auch abseits der Großstädte anbieten. "Natürlich ist unser Ziel auch, noch viel mehr in den ländlichen Raum zu kommen", sagte Deutschlandchef Christoph Weigler den Sendern RTL und ntv.Schon 2025 könnte es Uber demnach auch in kleineren Regionen geben. "Wir haben da auch fürs nächste Jahr viel geplant. Dass wir auch weiter expandieren, eben in die Bereiche, wo man uns heute noch nicht nutzen kann."Auch in der Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel sehe Uber Potenzial. "Diese Idee, ein Logistiknetzwerk zu nutzen, um sich auch andere Sachen als Essen liefern zu lassen, macht natürlich total viel Sinn", sagte Weigler. So können sich Kunden in Deutschland bereits Elektronikartikel von Media Markt über die Plattform "Uber Eats" innerhalb von zwei Stunden liefern lassen."Das ist natürlich ein Riesenmarkt, der für uns attraktiv ist, aber auch eine super Gelegenheit, so die lokalen Unternehmen und die lokalen Geschäfte viel wettbewerbsfähiger im Wettbewerb mit anderen Plattformen wie zum Beispiel Amazon zu machen", sagte Weigler.