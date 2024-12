ZUG (dpa-AFX) - Holcim und Heidelberg Materials expandieren in Australien. Ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Konzern übernimmt eine Sparte des in Perth ansässigen Familienunternehmens Buckeridge Group of Companies (BGC). Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Mit der Übernahme kommt die zusammen mit Heidelberg Materials geführte Cement Australia zu einer modernen Zementmahlanlage mit einer "erheblichen" Jahreskapazität, teilte Holcim am Mittwoch mit. Darüber hinaus zu einer Transportflotte und einem Innovationszentrum./ra/ys/AWP/mis