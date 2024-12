Bonn (ots) -- Fluktuationskostenrechner von ARGUS pension consult bringt Transparenz in die Budget- und PersonalplanungKennen Sie Ihre Fluktuationskosten? Kennen Sie Ihre Vakanzkosten? Diese Frage können Finanzchefs sowie die HR-Abteilung in den wenigsten Fällen beantworten.Um hier mehr Planungssicherheit zu erreichen, sollte man sich diesen Kennzahlen widmen, um zum einen effektive Strategien für die Arbeitnehmerbindung ableiten zu können und zum anderen den Bedarf für die Personalplanung der Folgejahre zu entwickeln. Auch mit dem Hintergrund des demografischen Wandels wird es nötig sein, künftige Neueinstellungen im 3-5 Jahres Zeitraum anhand eines Demografie-Checks zu betrachten.Was bedeutet das für die Finanzreports und Budgetplanung?Der Fluktuationskostenrechner von ARGUS pension consult (Mitglied im DKbAV (https://www.dkbav.de/)) liefert auf Knopfdruck relevante Kennziffern und betrachtet diese in den vorgegebenen Zeiträumen angepasst auf Mitarbeiterzahl, Unternehmensgröße, Gehaltsentwicklung, Fluktuation und Benefits. Auch die Zeiträume und Berechnungen für vakante Stellen können integriert werden und so als Indikator für Strategie- und Finanzplanung dienen.Die Kosten für einen Personalwechsel betragen dabei zwischen 90 und 150 Prozent des Jahresbruttogehaltes des ausgeschiedenen Mitarbeiters.In der Regel liegen die Kosten je Fluktuationsfall im Durchschnitt bei 43.000 Euro je Mitarbeiter. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Studie und Befragung mittelständischer Unternehmen im Zeitraum von Mai bis Oktober 2024, durchgeführt von ARGUS pension consult.Wieviel Umsatz braucht es um die Fluktuationskosten auszugleichen?Betriebliche Benefits werden in Zeiten steigender Lohnnebenkosten und der Sozialversicherungsbelastung für den Einzelnen immer relevanter, wenn man die Mitarbeiter entlasten möchte und im Unternehmen die Kosten minimiert. Ziel ist es dabei entsprechend sinnvolle Win-Win Ergebnisse zu erzielen.Faktencheck: Bei einem Unternehmen mit 250 Mitarbeitern, einer Fluktuationsrate von 10 Prozent und einem angenommenen durchschnittlichen Mitarbeiterjahresgehalt von 50.000,00 Euro liegen die Fluktuationskosten auf Basis von 90 Prozent des Jahresgehaltes bei insgesamt 1.125.000,00 Euro pro Jahr.Bei einer angenommenen 5-prozentigen Umsatzrendite benötigt das Unternehmen einen Mehrumsatz von ca. 4 Millionen, um einen Teil der Fluktuationskosten, also im Beispiel 200.000,00 Euro, auszugleichen. Mit dem von ARGUS pension consult entwickelten Fluktuationsrechner erhalten Unternehmen wichtige Details für die Budgetplanung und Optionen zur Senkung der Fluktuationskosten.Zum Rechner und Beispielreports hier (https://www.argus-pc.de/zahlen--daten--fakten)Zum Unternehmen: www.argus-pc.dePressekontakt:Mail: info@argus-pc.de, Tel. 0228/92 89 78 - 0Original-Content von: ARGUS pension consult, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150088/5928354