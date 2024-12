Deutschland liegt mit knapp 500 Skigebieten im Vergleich zwischen den Ländern im Alpenraum vorne. Hierzulande wird noch größtenteils auf natürlichen Schnee gesetzt. In Italien und Österreich sieht es anders aus, wie unsere Infografik zeigt. Österreich, Frankreich und Italien gehören zu den größten Profiteuren des Skitourismus weltweit. Der Ansturm auf die zahlreichen Skigebiete in den Alpen - zusammengenommen über 1.600 an der Zahl mit mehr als 11.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...