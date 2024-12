Zalando will sein Angebot in Europa ausbauen und dafür den Konkurrenten About You übernehmen. Bis Sommer 2025 soll der Deal abgeschlossen sein. Was sich das Unternehmen dadurch erhofft. Der Online-Händler Zalando will seinen deutschen Konkurrenten About You schlucken. Je About-You-Aktie bietet der Dax-Konzern 6,50 Euro, wie er am 11. Dezember überraschend in Berlin bekannt gab. Ein Anteilsschein von About You kostete am Vorabend zum Handelsende 3,90 ...

