"Er sagte, er will Karriere machen. Ich fragte ihn: Aber wer kümmert sich dann um die Kinder?" Unter dem Hashtag WomenInMaleFields berichten hunderttausende Frauen in den sozialen Medien von sexistischen Erfahrungen im Privat- und Arbeitsleben - indem sie den Spieß umdrehen. In Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter ist noch viel zu tun. Auch im Gesundheitswesen: Führungspositionen sind noch immer vor allem männlich besetzt. Der Verein "Healthcare Frauen" will das ändern - etwa mit einem Trainingsprogramm, für das sich Onkologinnen nun anmelden können. Ein Interview: https://ots.de/43aSf1.