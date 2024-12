NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Bei der jährlichen Branchenveranstaltung von JPMorgan in Detroit habe das Management des Autobauers Einblicke in die anstehenden neuen Produkte sowie in die Strategie gegeben, wie der Autokonzern seine Finanzziele erreichen wolle, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht das Unternehmen auf einem guten Weg, sein Geschäft in Nordamerika zu stabilisieren und wieder Barmittelzuflüsse zu erzielen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 23:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2024 / 23:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL00150001Q9