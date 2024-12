FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch vor den US-Inflationsdaten kaum bewegt. Am Donnerstag steht zudem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank auf der Agenda und in der kommenden Woche entscheidet die US-Notenbank Fed zum letzten Mal in diesem Jahr über die Leitzinsen. Anleger bleiben daher nach der jüngsten Rally lieber an der Seitenlinie.

Zur Mittagszeit hielt sich der deutsche Leitindex stabil mit minus 0,01 Prozent auf 20.328,14 Punkte. Seit dem Wochenstart ist die Jahresendrally zwar ins Stocken geraten, das Rekordhoch bei etwas über 20.460 Punkten bleibt aber nah.

Der MDax verlor zur Mittagszeit 0,14 Prozent auf 26.818,59 Zähler und auch europaweit gab es überwiegend nur geringfügige Bewegungen. An der Wall Street korrigierten die Indizes zuletzt etwas deutlicher von ihren Rekordständen. In Asien tat sich am Mittwoch per saldo wenig. In Seoul ging die Kurserholung nach den im Zuge der Staatskrise erreichten Jahrestiefs weiter.

Die US-Inflationsdaten seien "die letzte große Hürde auf dem Weg zu einer erneuten Zinssenkung" durch die Fed am Mittwoch, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Eine negative Überraschung könnte die Fed noch einmal ins Grübeln bringen und zudem die Zinserwartung für das kommende Jahr ein Stück weit ausbremsen", warnt er.

Unter den Einzelwerten im Dax stand vor allem Zalando mit einer Übernahmeofferte im Blick. Der Online-Händler bietet je About-You-Aktie 6,50 Euro und hat sich knapp drei Viertel des Grundkapitals an dem Hamburger Unternehmen durch verbindliche Vereinbarungen mit Großaktionären gesichert. Während Zalando am Dax-Ende um 4,0 Prozent nachgaben, sprangen About You um rund 65 Prozent nach oben auf 6,43 Euro.

Schwach zeigten sich auch Siemens Energy im Dax mit minus 1,7 Prozent. Die DZ Bank stufte die Papiere auf "Verkaufen" ab und sieht die neuen Mittelfristziele "mehr als eingepreist". Siemens Energy ist im Dax bisher am besten gelaufen. Der Kurs hat sich seit Jahresbeginn vervierfacht.

Im MDax sackten die Papiere des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec nach einem vorsichtigen Ausblick um 10,6 Prozent ab. Auch der Reisekonzern Tui konnte nicht mit seinem endgültigen Zahlenwerk und bestätigten Mittelfristzielen überzeugen. Die Aktie büßte 4,1 Prozent ein.

Der Versicherungskonzern Talanx will seinen Gewinn auch in den nächsten Jahren deutlich steigern und den Aktionären kontinuierlich steigende Dividenden zahlen. Das kam gut an. Die Aktie stieg um 2,4 Prozent. Bilfinger legten noch deutlicher zu. Mit plus 5,3 Prozent setzen sie sich an die MDax-Spitze, nachdem der Industriedienstleister am Vorabend ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hatte.

Im SDax gewannen die Anteile des Tech-Unternehmens Kontron nach einem Großauftrag aus den USA an der Index-Spitze 5,1 Prozent. Alzchem büßten unterdessen 2,7 Prozent ein und Metro 4,7 Prozent. Zwei Großaktionäre des Spezialchemiekonzerns Alzchem haben insgesamt 250.000 Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung veräußert. Der Großhandelskonzern Metro enttäuschte mit schwachen Ergebnistrends für das abgelaufene Geschäftsjahr und einem schwachen Ausblick./ck//jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



DE0005313704, DE0005909006, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, AT0000A0E9W5, DE000TLX1005, DE000ZAL1111, DE000A1MBDZ0, DE000BFB0019, DE000ENER6Y0, DE000A3CNK42, DE000TUAG505