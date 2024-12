Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hält nach drei verlustreichen Tagen am Mittwoch kurz inne. Es komme zwar auch noch keine richtig vorweihnachtliche Stimmung auf, für eine gewisse Bodenbildung reiche es aber, sagen Händler. Insgesamt herrsche vor den US-Inflationszahlen am Nachmittag sowie den Ergebnissen der zweitägigen Sitzung der Zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz (CEWC) in China Zurückhaltung. Anleger gingen recht selektiv vor, und grosse ...

