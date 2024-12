Neumünster (ots) -Die igefa SE & Co. KG wurde mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 in der Kategorie Konsumgüter-Großhandel ausgezeichnet und erhält damit eine der höchsten Ehrungen für nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland.Als Familienunternehmen ist unternehmerische Verantwortung fest in der DNA der igefa verankert. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Im Fokus stehen eine verantwortungsvolle Lieferkette, der Ausbau nachhaltiger Sortimente und Dienstleistungen sowie die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Organisation. Die igefa unterstützt aktiv die zehn Prinzipien des UN Global Compact für den Schutz der Menschenrechte, faire Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und den Kampf gegen Korruption. Seit zwölf Jahren veröffentlicht sie kontinuierlich Nachhaltigkeitsberichte und arbeitet mit einem eigenen Team, das sich voll und ganz den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung widmet. Ihr Engagement wird zudem jährlich durch die unabhängige Rating-Plattform EcoVadis überprüft, bei der die igefa zuletzt 73 Punkte erzielte und damit zu den besten fünf Prozent der bewerteten Unternehmen zählt.Die Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis würdigt das langjährige Engagement der igefa, zukunftsweisende und nachhaltige Lösungen zu entwickeln und erfolgreich in die deutsche sowie internationale Geschäftswelt zu integrieren. Dabei bietet das Unternehmen seinen Kunden und Kundinnen unterschiedliche Produkt- und Servicelösungen an, um diese bei der Umsetzung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Ein wichtiges Beispiel ist der "ingreen Management Report", mit dem die igefa Unternehmen dabei hilft, ihre Beschaffung nachhaltiger zu gestalten und ihre Klimabilanz zu verbessern. Ergänzend dazu stellt der "Nachhaltige Warenkorb" eine sorgfältige Auswahl an Produkten bereit, die strengsten ökologischen und sozialen Kriterien entsprechen und somit Sicherheit für nachhaltige Kaufentscheidungen geben.Zur Ehrung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis sagt Julia Del Pino, Leiterin Nachhaltigkeit in der igefa: "Diese Auszeichnung würdigt unsere harte Arbeit und macht uns alle stolz! Gleichzeitig erinnert sie daran, dass die igefa noch am Anfang des Transformationsprozesses steht."Mit dem Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises wird die igefa in ihrem Vorhaben bestärkt, künftig noch ambitioniertere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. In Zusammenarbeit mit ihren Partnern und Partnerinnen sowie Kunden und Kundinnen möchte sie weiterhin Innovationen vorantreiben, die einen positiven ökologischen und sozialen Wandel fördern.Pressekontakt:Laura NaversLaura.Navers@igefa.de+49 160 99772688Original-Content von: IGEFA SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171003/5928445