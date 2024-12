Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag kaum vom Fleck bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.340 Punkten berechnet, dies entspricht einem minimalen Plus gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Henkel, Fresenius und Vonovia, am Ende Zalando, SAP und Siemens Energy."Die Musik wird heute in der zweiten Börsenreihe gespielt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "So stehen die Aktien von TUI nach den vorgelegten Quartalszahlen und die von Zalando und Aboutyou nach Übernahmeplänen im Fokus der Investoren." Es deute sich ein weiterhin ruhiger und seitwärts verlaufender Handel an. "Erst kurz vor US-Handelseröffnung könnte mit den US-Verbraucherpreisen neuer Schwung in den europäischen Handel kommen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0494 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9529 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,78 US-Dollar; das waren 59 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.