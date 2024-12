Das EU-Projekt BASE will binnen drei Jahren unter Leitung des Fraunhofer IEG einen von der Politik geforderten digitalen Batteriepass ausarbeiten. Dieser soll die Kreislaufwirtschaft in der Europäischen Union auf eine neues Niveau heben. Als Werkzeug für den Pass nutzen die Beteiligten die Blockchain-Technologie. BASE steht für "Battery Passport for Resilient Supply Chain and Implementation of Circular Economy", was sich auf deutsch mit "Batteriepass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...