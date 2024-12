New York (ots/PRNewswire) -J.F. Lehman & Company ('JFLCO'), ein führendes mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Schifffahrt, Behörden und Umwelt konzentriert, gab heute den erfolgreichen Abschluss seines jüngsten Flaggschiff-Fonds, JFL Equity Investors VI, L.P., und der damit verbundenen Anlagevehikel ('Fonds VI') bekannt. Mit 2,23 Mrd. $ ist das Angebot das größte in der 33-jährigen Geschichte des Unternehmens und war im Vergleich zum Zielwert von 1,6 Mrd. $ deutlich überzeichnet.Fonds VI wird JFLCO in die Lage versetzen, seine langjährige Investitionsstrategie fortzusetzen und dabei mehr als drei Jahrzehnte spezialisierter Branchenkenntnisse und nachgewiesener operativer Fähigkeiten zu nutzen, um Unternehmen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit dem neuen Fonds erhöht sich das verwaltete Gesamtvermögen des Unternehmens bis zum 30. November 2024 auf 7 Milliarden US-Dollar."Das äußerst erfolgreiche Ergebnis dieser Marketingmaßnahme spiegelt unsere nachgewiesene Fähigkeit wider, werthaltige Unternehmen ausfindig zu machen, greifbare Verbesserungen in unserem Portfolio voranzutreiben und das große Vertrauen, das in unser Team gesetzt wird", sagte Louis N. Mintz, Partner. "Wir sind entschlossen, weiterhin attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, während wir den Fonds VI weiter einsetzen und verwalten"."Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer langjährigen Partner, von denen viele unsere Bemühungen schon früh in diesem Prozess mit großer Überzeugung unterstützt haben", fügte Karina Perelmuter, Managing Director, Investor Relations & Marketing, hinzu. "Wir sind ebenso dankbar für das Vertrauen, das die vielen neuen Partner, die unsere sektorbezogene Strategie unterstützen, in unser Team setzen".UBS Securities LLC agierte als Platzierungsagent für Fonds VI und Davis Polk & Wardwell LLP fungierte als Rechtsberater.Über J.F. Lehman & Company, Inc.Das 1992 gegründete Unternehmen J.F. Lehman & Company konzentriert sich ausschließlich auf Investitionen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Schifffahrt, Regierung und Umwelt. Die Kanzlei hat Büros in New York und Washington, D.C.http://www.jflpartners.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/349934/j_f__lehman___company_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jf-lehman--company-nimmt-2-2-milliarden-dollar-fur-uberzeichneten-fonds-vi-auf-302328916.htmlPressekontakt:J.F. Lehman & Company,JFLCO Investor Relations,IR@jflpartners.comOriginal-Content von: J.F. Lehman & Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177763/5928585