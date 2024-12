Lake Victoria Gold - 150% Kurspotenzial nach transformativen News

Anzeige / Werbung Der Erhalt der Bergbaulizenz sowie eine Finanzierung für den Minenbau sind große Fortschritte für Lake Victoria glauben die Analysten von Atrium Research. Die Analysten von Atrium Research haben in einem kürzlich veröffentlichten "Research Flash" Stellung zu den jüngsten, bahnbrechenden Neuigkeiten der kanadischen Goldgesellschaft Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG) genommen. Sie sehen sich in ihrer Einschätzung bestätigt, dass die Lake Victoria Gold-Aktie ein "Kauf" ist und bekräftigen auch noch einmal das Kursziel von 0,45 CAD. Lake Victoria hatte vor wenigen Tagen ein unverbindliches Term Sheet mit Monetary Metals & Co. über eine sogenannte Prepaid-Forward-Vereinbarung (PPF) unterzeichnet. Die PPF beinhaltet einen Terminkauf von 7.000 Unzen Gold durch Monetary Metals zur Unterstützung der Erschließung der Imwelo-Mine in Tansania. Im Rahmen dieser PPF erwirbt Monetary Metals Gold von Lake Victoria zu einem vorab festgelegten Preisnachlass, der auf 99,7 % des London PM Fix-Preises am Tag der Lieferung festgelegt wurde. Bei einem Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze entspricht dies ~17,5 Millionen US-Dollar, was mehr als genug wäre, um die Entwicklung des Imwelo-Projekts zu finanzieren. Darüber hinaus hat Monetary Metals Anspruch auf die Abnahme von 100 % der genehmigten Exportproduktion von Lake Victoria Gold, bis zu 100.000 Unzen, mit einem Rabatt von 2,0 % auf den Marktpreis. Diese Nachricht ist von Bedeutung, da nach der Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz (bekannt gegeben am 7. November), die das Projektrisiko aus genehmigungsrechtlicher Sicht aufhob, die heutige Nachricht das Projektrisiko in finanzieller Hinsicht aufhebt. Deshalb behalten die Experten ihre Kauf-Bewertung und das Kursziel von 0,45 CAD pro Aktie für Lake Victoria Gold bei. Lake Victoria hat außerdem einem vierteljährlichen Cash-Sweep-Mechanismus zugestimmt, der es dem Unternehmen ermöglicht, den positiven Cashflow aus dem Projekt zur Anpassung künftiger Lieferverpflichtungen zu verwenden. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen darüber hinaus 2,5 Millionen Bonus-Warrants an Monetary Metals ausgeben. Jeder Warrant berechtigt Monetary Metals zum Erwerb einer Stammaktie von Lake Victoria Gold zu einem Ausübungspreis, der auf den Marktpreis festgelegt wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV, für einen Zeitraum von drei Jahren ab der Ausgabe des Darlehens. Nach Ansicht von Atrium Research ist die Verzögerung beim Erhalt der Bergbaulizenz Lake Victoria im Nachhinein erheblich zugutegekommen ist, da der Goldpreis in dieser Zeit um ca. 20% gestiegen ist und dem Unternehmen jetzt mehr Kapital zur Verfügung steht als ursprünglich geplant. Zusätzliche Finanzierung Die Analysten erinnern zudem daran, dass davon auszugehen sei, dass die zweite Tranche der Kapitalbeteiligung der Taifa Group in naher Zukunft abgeschlossen wird. Diese Investition umfasst 16 Millionen Einheiten, die aus einer Stammaktie zu einem Preis von jeweils 0,24 $/Einheit für einen Bruttoerlös von C$3,84 Millionen und einem Warrant, der zwei Jahre lang zu einem Preis von C$0,26 /Aktie ausgeübt werden kann, bestehen. Die Vereinbarung besagt auch, dass Taifa sechs Monate nach dem ersten Spatenstich des Unternehmens für das Projekt 20 Tage Zeit hat, um die oben genannten Warrants auszuüben, wodurch weitere 4,16 Millionen C$ bereitgestellt würden. Das vollständige Research auf Englisch gibt es hier: Lake Victoria Gold - Imwelo Project Receives Forward Purchase Agreement

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)! Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Tembo Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Lake Victoria Gold beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Lake Victoria Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Lake Victoria Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lake Victoria Gold entlohnt. Enthaltene Werte: CA0679011084,XD0002747026,CA5109151012

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )