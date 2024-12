Mainz (ots) -Fast fünf Jahre ist der Beginn der Corona-Pandemie her. Auf einmal bestimmten Angst, Unsicherheit und Isolation das Leben. Viele Menschen leiden bis heute unter den Folgen, nicht wenige sind von Long Covid oder Post Vac betroffen. Sascha Becker, bekannt als Anchorman der SWR Aktuell-Nachrichten, trifft Menschen, die berichten, wie es ihnen gesundheitlich, wirtschaftlich und sozial geht. Seine Reise durch Rheinland-Pfalz zeigt, dass für viele Menschen Corona nicht vorbei ist und dass die Risse in der Gesellschaft noch heilen müssen. "Corona-Schicksale - Was von der Pandemie bleibt" ist ab Dienstag, 7.1.2025, in der ARD Mediathek abrufbar und läuft am Donnerstag, 9.1.2025, ab 20:15 Uhr im SWR für Rheinland-Pfalz. Bereits ab Ende Dezember 2024 ist der Film im SWR Aktuell YouTube-Kanal zu sehen.Long Covid, schwerste Symptome nach der Impfung, AngstörungenMarlene ist heute zehn Jahre alt, zu Beginn der Pandemie war sie gerade mal fünf. Die drastischen Regeln und Ausgangsbeschränkungen haben bei ihr zu einer Angststörung geführt, sie ist deswegen in therapeutischer Behandlung. Sascha Becker trifft sie und ihre Eltern. Genauso wie den 15-jährigen Theo, der unter Long Covid leidet und zu wenig Kraft hat, um die Schule zu besuchen. Seine Ärztin behandelt ihn und weitere rund 1000 Patientinnen und Patienten mit ähnlichem Schicksal, denn eine kurative Behandlung gibt es noch nicht. Erschütternd ist auch das Schicksal der Studentin Annika, die nach der dritten Impfung schwerste Symptome entwickelte und die meiste Zeit ihres Lebens derzeit im Liegen verbringen muss.Corona ist für viele Betroffene sehr präsent - auch nach fünf JahrenSascha Becker trifft auch Kritiker der Corona-Maßnahmen damals und trägt ihre Kritik zum heutigen Gesundheitsminister Clemens Hoch. So entsteht ein dichtes, emotionales Bild über ein Thema, das für viele aus dem Blickfeld gerückt ist, für die Betroffenen aber immer noch jeden Tag präsent ist. Mit einem Aufruf über Social Media und in seinen Programmen hatte der SWR Menschen gesucht, die von ihrem Schicksal erzählen möchten. Hunderte von Zuschriften kamen, daraus entstand diese Dokumentation.Infos auch auf: http://swr.li/corona-schicksaleFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten ist der Film bereits jetzt im Vorführraum des SWR Presseportals zu Rezensionszwecken sichtbar: SWR Vorführraum (https://presseportal.swr.de/index.php)Fotos auf www.ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fvernetztnewsletter&data=04%7C01%7Cmarcel.jakobi%40swr.de%7C34bf4e45bd2d4726729808d936f3e866%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637601243466526691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gk0Qs5p3aD1uPVkWwVEkcDlkDe3pn4XhrlcCOwPqTiQ%3D&reserved=0)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5928607