Wien/Graz (ots) -QORBY startet als Marktplatz im Netzwerk von Tradebyte und macht Reusch-Produkte in Social-Media-Shops von Sportlern verfügbar - ein Schritt in eine neue Welt des Social Commerce.Der Finalist des Austrian Startup Worldcup 2024 feiert einen bedeutenden Meilenstein: QORBY ist ab sofort Teil des Netzwerks von Tradebyte, dem führenden Anbieter von Marktplatzanbindungen an Europas Top-Plattformen wie Zalando, AboutYou und Decathlon und eröffnet damit über 1.000 Mode- und Sportmarken neue Möglichkeiten:Qorby ist der erste Marktplatz im DACH Raum, der Marken Zugang zu Social Commerce bietet. Auch Reusch, bekannt für Torwarthandschuhe und Wintersporthandschuhe, setzt auf die Plattform, um ihre Produkte in Social Media Shops von Spitzenathleten und Hobbysportlern zu platzieren.Mit QORBY können Influencer, Athleten und Markenfans individuelle Mini-Marktplätze betreiben aus über 7.000 verfügbaren Artikeln. Die nahtlose Integration im Content, mit Echtzeit-Lagerständen und -Preisen, ermöglicht ein völlig neues Shopping-Erlebnis.Mehr Infos Follow for updates (https://www.linkedin.com/company/qorby)Pressekontakt:QORBY GmbHMMag. Julia PenggTelefon: +436642208399E-Mail: julia.pengg@qorby.comWebsite: https://www.qorby.comOriginal-Content von: QORBY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177764/5928633