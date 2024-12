WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat die Prognosen für die weltweite Ölnachfrage in diesem und im nächsten Jahr den fünften Monat in Folge reduziert. Die Opec verringerte die Prognose für den Anstieg der weltweiten täglichen Nachfrage im Jahr 2024 um 210.000 Barrel (159 Liter), wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht hervorgeht. Das Ölkartell erwartet jetzt ein Wachstum der Nachfrage je Tag von 1,6 Millionen Barrel. Damit senkte das Kartell seine Prognose seit Juli um 27 Prozent. Für das Jahr 2025 wurde die Prognose um 90.000 auf 1,4 Millionen Barrel reduziert.

Dennoch bleibt der Ausblick des Kartells optimistischer als die Erwartungen anderer Prognostiker. Die Prognose der Opec ist beispielsweise deutlich höher als die von der Internationalen Energieagentur.

Der Ölverbund Opec+ hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass die vor einem Jahr beschlossenen Förderbeschränkungen um weitere drei Monate verlängert werden sollen. Sie soll also erst ab Ende März schrittweise aufgehoben werden, und nicht wie vorgesehen bereits ab Januar. Die Ölpreise sind seit dem Sommer merklich gefallen. Neben der schwachen Nachfrage aus China belastet auch die hohe Ölförderung der USA die Preise./jsl/stk