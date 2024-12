Paris (ots/PRNewswire) -AdCreative.ai, die weltweit am schnellsten wachsende KI-Werbeplattform, hat ihr Agentur-Partnerschaftsprogramm gestartet, um Marketing- und Werbeagenturen die Integration von KI in ihre Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Diese Initiative macht Agenturen zu führenden Anbietern von KI-gestützter Werbung und ermöglicht ihnen den nahtlosen Übergang in die nächste Ära der Branche.Die Werbelandschaft entwickelt sich von traditionellen zu digitalen und jetzt zu KI-gesteuerten Modellen. Agenturen setzen zunehmend KI-Technologien ein, um die Datenanalyse zu verbessern, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und personalisierte Marketingstrategien anzubieten. Dieser Wandel ist entscheidend für Agenturen, die ihren Kunden innovative Dienstleistungen und messbare Ergebnisse bieten wollen.Agenturen mit KI-Tools ausstattenDas Agentur-Partnerschaftsprogramm stattet Agenturen mit Werkzeugen und Ressourcen aus, sodass sie Folgendes erreichen:- ROI erhöhen: Datengesteuerte Werbemittel ermitteln, die nachweislich CTR und RoAS steigern.- Zeit und Kosten einsparen: Die Zeitspanne für die kreative Produktion mithilfe von KI auf Minuten reduzieren.- Sichtbarkeit verbessern: Die Erfolge Ihrer Agentur über das globale Netzwerk von AdCreative.ai und durch gezielte LinkedIn-Werbung bewerben.- Wachstum fördern: Eine Umsatzbeteiligung von bis zu 30 % für Kundenempfehlungen verdienen, wobei die Prämien mit zunehmender Leistung steigen."Unsere Mission ist es, KI für Agenturen zugänglich und umsetzbar zu machen," sagt Tufan Gok, Geschäftsführer von AdCreative.ai. "Wir befähigen Agenturen, neue Möglichkeiten zu erschließen, bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen und sich als KI-getriebene Innovatoren zu positionieren. So wie das Digitale an die Stelle des Traditionellen getreten ist, werden Agenturen, die sich heute mit KI beschäftigen, morgen führend sein."Werden Sie Teil der BewegungDas Programm steht allen Marketing- und Werbeagenturen offen, die ihr Angebot erweitern möchten. Die Teilnehmer erhalten Zugang zu exklusiven Ressourcen, Fallstudien und Co-Branding-Werbemöglichkeiten, um Glaubwürdigkeit und Wachstum zu fördern.Weitere Informationen oder die Möglichkeit zur Teilnahme am Programm finden Sie unter adcreative.ai/agency-partnership-program (http://adcreative.ai/agency-partnetship-program) oder kontaktieren Sie nicole@adcreative.ai.Informationen zu AdCreative.aiAdCreative.ai ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Werbelösungen, der in 194 Ländern tätig ist und über eine Milliarde Anzeigen geschaltet hat. Die Plattform unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der schnellen und effizienten Erstellung von konversionsorientierten Werbemitteln, um messbare Ergebnisse zu erzielen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573426/5070087/AdCreative_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adcreativeai-startet-agentur-partnerschaftsprogramm-transformation-von-agenturen-durch-leistungsstarke-ki-302328690.htmlPressekontakt:+17187574077Original-Content von: AdCreative.ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177680/5928675