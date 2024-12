EQS-News: Yabx / Schlagwort(e): Kooperation

In einer bedeutenden Partnerschaft hat Yango in Côte d'Ivoire, Teil der Yango-Gruppe, einem globalen Technologieunternehmen, das alltägliche Dienstleistungen entwickelt, gemeinsam mit COFINA, einer führenden Mesofinanzierungsinstitution im Land, und Yabx ( https://Yabx.co/ ), einer Embedded-Finance-Plattform, die Kreditprofile für Kunden ohne oder mit geringem Zugang zu Krediten erstellt, den "Driver Cash Advance"-Service eingeführt. Dieses digitale Kreditprodukt verbessert den Zugang zu Krediten für viele Einzelpersonen und Unternehmen. Die Begünstigten erhalten sofortigen Zugang zu Barvorschüssen von bis zu XOF 300.000 (500 USD) mit flexiblen Rückzahlungsoptionen über zwei bis acht Wochen. Diese Partnerschaft ist derzeit exklusiv für Yango-Partnerfahrer, mit Plänen zur Erweiterung auf Verbraucher (Fahrer), Essenslieferanten und Händler. In Bezug auf die Auswirkungen der Partnerschaft betonte Herr Kadotien Soro, Country Manager von Yango in Côte d'Ivoire, die Bedeutung der Unterstützung von Unternehmern und der Bereitstellung finanzieller Hilfe für Partnerfahrer, um deren Geschäfte zu fördern. "Wir freuen uns, mit COFINA und Yabx zusammenzuarbeiten, um unsere Gemeinschaft zu unterstützen. Indem wir diesen Kreditservice unseren Partnerfahrern und Nutzern anbieten, befähigen wir sie, ihre Träume zu verwirklichen und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, indem sie in ihre Geschäfte investieren. Dies ist eine großartige Gelegenheit, und ich fordere alle Begünstigten auf, diese zu nutzen und die Mittel sorgfältig einzusetzen, um zu wachsen", sagte er. Yango ist in über 30 Ländern weltweit tätig, darunter verschiedene afrikanische Länder wie Côte d'Ivoire, Sambia, Ghana, Äthiopien, RD Kongo, Angola, Mosambik, Kamerun, Senegal und Namibia. Mit einer exponentiell wachsenden Nutzerbasis und einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,96 % wird sich die Reichweite zur Förderung finanzieller Inklusion in bisher unterversorgten Segmenten weiter vergrößern. Yango, eine der vertrauenswürdigsten Plattformen in Côte d'Ivoire, wickelt monatlich Millionen von Fahrten und Lieferungen über seine Partner ab. Die Einführung des "Driver Cash Advance"-Services stärkt das Engagement der Fahrer und verbessert den finanziellen Zugang für die Yango-Gemeinschaft, was zu einer verbesserten Erfahrung für alle Nutzer beiträgt. Mit einer breiten Nutzerbasis aus Fahrern und Fahrgästen, die jährlich um über 25 % wächst, bietet Yango Fahrern eine nahtlose Möglichkeit, ihren Cashflow zu verwalten und tägliche Ausgaben effizienter zu bewältigen. Yabx, eine innovative Lending-as-a-Service (LaaS)-Plattform, verwendet KI und maschinelles Lernen, um digitale Fußabdrücke zu analysieren und detaillierte finanzielle Identitäten für Kreditnehmer ohne vorherigen Zugang zu formellen Krediten zu erstellen. Durch den Einsatz unkonventioneller Methoden zur Bonitätsbewertung und die Erstellung einer vollständigen Kreditreise innerhalb der Yango-App ermöglicht Yabx Fahrern den Erhalt von Barvorschüssen in Echtzeit. Yabx hat erfolgreich eine Vielzahl finanzieller Lösungen in Afrika, Asien und Lateinamerika entwickelt und implementiert. Diese Angebote umfassen Ratenkredite, Überziehungskredite, Mikrokredite, Gerätefinanzierungen und mehr, die darauf abzielen, finanzielle Inklusion zu fördern und unterversorgte Gemeinschaften zu stärken. Puneet Chopra, Chief Growth Officer bei Yabx, kommentierte: "Diese Partnerschaft mit Yango ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, Finanzdienstleistungen anzubieten, die auf Schwellenmärkte zugeschnitten sind. Indem wir Kredite direkt in die Yango-Plattform integrieren, beseitigen wir Barrieren beim Zugang zu finanziellen Mitteln und bieten Nutzern schnellen und bequemen Zugang zu Kapital. Wir sind überzeugt, dass Embedded Lending das Potenzial hat, den Zugang zu Krediten in unterversorgten Regionen zu transformieren und zu einer nachhaltigeren Gig-Economy in Afrika beizutragen." Die COFINA-Gruppe, ein führendes Unternehmen im Bereich der Mesofinanzierung in West- und Zentralafrika, setzt sich für die Förderung der finanziellen Inklusion ein, indem sie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Unternehmer in ihrer Entwicklung unterstützt. Als Partner dieses innovativen Projekts spielt COFINA Côte d'Ivoire eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung der erforderlichen Finanzierung und sorgt dafür, dass Yango-Fahrer schnellen und unkomplizierten Zugang zu Krediten erhalten. Mit ihrer Erfahrung und ihrem kontinentalen Einfluss bekräftigt COFINA ihr Engagement zur Unterstützung von Initiativen, die darauf abzielen, Plattformökonomien zu stärken und zu einem integrativen wirtschaftlichen Wachstum in Côte d'Ivoire und darüber hinaus beizutragen. "Bei COFINA glauben wir fest an die Kraft der finanziellen Inklusion und Digitalisierung, um Innovationen voranzutreiben und Akteure der digitalen Wirtschaft zu unterstützen. Diese Partnerschaft mit Yango und Yabx ist ein bedeutender Schritt vorwärts, um Finanzierungslösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Yango-Fahrer zugeschnitten sind. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein, die den Weg für eine integrativere und widerstandsfähigere digitale Wirtschaft in Côte d'Ivoire ebnet", betonte Herr Amed Sié TOURE, Geschäftsführer von COFINA Côte d'Ivoire. Die Integration datengetriebener Kreditmodelle und KI-Technologien im Finanzsektor ermöglicht eine schnelle Expansion von Finanzdienstleistungen, ohne signifikante Risiken hinzuzufügen. Diese Innovation ermöglicht es Fahrern nicht nur, zum ersten Mal formelle Kredite zu erhalten, sondern führt sie auch an eine vereinfachte, optimierte Benutzerreise heran, die den unmittelbaren Bedürfnissen der Fahrer entspricht. Durch diesen Prozess können Einzelpersonen und kleine Unternehmen, die das "fehlende Bindeglied" im afrikanischen Ökosystem darstellen und weder Hauptkunden von Mikrofinanzinstitutionen noch traditionellen Banken sind, als glaubwürdige Kreditnehmer mit legitimen Bonitätsbewertungen anerkannt werden. Dieser Service wurde entwickelt, um die finanzielle Stabilität der Fahrer zu verbessern, sodass sie sich ohne finanzielle Belastungen auf ihre Arbeit konzentrieren können. Yabx, Yango und COFINA sind stolz darauf, Vorreiter bei der Bereitstellung inklusiver Finanzlösungen zu sein und das Wachstum einer nachhaltigen Gig-Economy in Afrika zu unterstützen.

Yango

pr@yango.com 

Yabx

press@yabx.co 

COFINA

Nanga SORO

nanga.soro@cofinacorp.com 

Über die Yango-Gruppe:

Die Yango-Gruppe ist ein Technologieunternehmen, das globale Technologien in alltägliche Dienstleistungen für lokale Gemeinschaften umwandelt. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Innovation gestaltet das Unternehmen weltweit führende Spitzentechnologien zu nahtlos integrierten Alltagsdiensten für verschiedene Regionen um. Die Mission des Unternehmens ist es, die Kluft zwischen weltweiten Innovationen und lokalen Gemeinschaften zu überbrücken, Verbindungen zu fördern und die täglichen Lebensbedingungen zu verbessern. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: pr@yango.com Über COFINA:

COFINA ist die erste panafrikanische Finanzinstitution, die sich der Mesofinanzierung widmet - dem "fehlenden Bindeglied" zwischen Mikrofinanz und traditionellem Bankwesen -, die KMUs einen einfacheren Zugang zu Krediten ermöglicht. COFINA ist in acht afrikanischen Ländern (Burkina Faso, Kongo, Côte d'Ivoire, Gabun, Guinea, Mali, Senegal, Togo) und in Frankreich (Tochtergesellschaft für die Diaspora) vertreten und hat sich als Referenz für die Unterstützung von Unternehmern und KMUs in West- und Zentralafrika etabliert. Durch die Bereitstellung von Meso- und Mikrokrediten, Versicherungs-/Bancassurance-Produkten, M-Banking- und E-Banking-Produkten, Finanzierungen für Sozialwohnungen sowie strukturierten Finanzierungen und den Betrieb nach internationalen Standards unterstützt COFINA Unternehmer und KMUs, deren Finanzierungsbedarf für Mikrofinanzinstitutionen zu groß und für traditionelle Banken nicht strukturiert genug ist. Die Mission von COFINA ist es, für ihre Partner einen Mehrwert zu schaffen und nachhaltig zur Entwicklung des afrikanischen Kontinents beizutragen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Websites: www.GroupeCOFINA.com / www.COFINACotedIvoire.com Über Yabx:

Yabx revolutioniert den Zugang zu Krediten in den Schwellenmärkten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas durch seine cloudbasierte Kreditplattform. Durch die Nutzung digitaler Fußabdrücke, KI und vielfältiger Datenpartnerschaften bieten wir personalisierte Kreditbewertungen und -limits für unterversorgte Einzelpersonen und Unternehmen. Wir fördern verantwortungsvoll die finanzielle Inklusion, indem wir sorgfältig die finanziellen Persönlichkeiten von Neukreditkunden aufbauen und die gesamte Kreditreise digitalisieren. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Websites: https://Yabx.co/



