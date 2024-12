LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk bekommt ab dem kommenden Jahr eine Aufsichtratschefin. Maria Dietz werde den Vorsitz des Kontrollgremiums am 1. Januar 2025 übernehmen, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch in Lübeck mitteilte. Sie ist seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrats. Stefan Lauer, der aktuell Vorsitzende aller Dräger-Aufsichtsräte ist, wird aus gesundheitlichen Gründen zum Ende des Jahres seinen Vorsitz abgeben. Den Vorsitz in allen anderen Gremien soll Thorsten Grenz übernehmen. Lauer bleibe unverändert Vorsitzender im Aufsichtsrat der Drägerwerk Verwaltungs AG, hieß es weiter. Nach vollständiger Genesung von Lauer würden die Gremien erneut über ihren Vorsitz beschließen, hieß es weiter./mne/mis