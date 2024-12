EQS-News: EnergyNet Ltd. / Schlagwort(e): Konferenz

West Africa Energy Cooperation Summit (WA-ECS) als Meilenstein für nachhaltige Energie gefeiert - zwei Projekte unterzeichnet



11.12.2024 / 16:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beim vom 3. bis 5. Dezember in Lomé (Togo) abgehaltenen West Africa Energy Cooperation Summit (WA-ECS) kamen Regierungsmitglieder und Vertreter führender internationaler Energieunternehmen für drei Tage zusammen, um Diskussionen und Gespräche zu führen. Dabei wurden Herausforderungen bei der Projektentwicklung in der Region der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) angesprochen und ein nachhaltiges Energiewachstum in Westafrika unterstützt, wobei bereits zwei Projekte unterzeichnet wurden. Am Dienstag, dem 3. Dezember, wurde die Arbeit nach dem Willkommensgruß von Abdoulaye Sylla, Portfolio Manager & Head of Corporate Development von EnergyNet, aufgenommen. Im Namen der Weltbankgruppe brachte Kwawu Mensan Gaba, Practice Manager, Africa West Energy Unit, das starke Engagement der Gruppe für den Aufbau einer nachhaltigen Energiezukunft für Westafrika zum Ausdruck. "Seit 2020 haben wir mehr als 5 Milliarden Dollar für Energieprojekte in Westafrika mobilisiert. Mit unserer Initiative 'Mission 300', die im April 2024 gemeinsam mit der Gruppe der Afrikanischen Entwicklungsbank in Washington DC gestartet wurde, beabsichtigen wir, eine umfassende und innovative Finanzierung für die Bereitstellung eines universellen Zugangs zu Elektrizität in der Region zu gewährleisten. Diese Initiative, die im Einklang mit unserer Vorstellung von einer gerechten Energiewende steht, kombiniert Investitionen, Reformen und technologische Lösungen, um eine zuverlässige, nachhaltige und erschwingliche Energie für alle sicherzustellen." Sédiko Douka, Kommissar für Infrastruktur, Energie und Digitalisierung der ECOWAS, hob die Größe der Herausforderung für die Gemeinden in der ECOWAS-Region hervor, in der trotz der umfangreichen verfügbaren Energieressourcen nur 56 % der Haushalte Zugang zu Elektrizität haben. "Die kürzlich von der Afrikanischen Entwicklungsbank und der Weltbank gestartete Initiative, um 300 Millionen Menschen im subsaharischen Afrika Zugang zu Elektrizität zu verschaffen (wobei die Hälfte der Bevölkerung des Kontinents keinen Zugang besitzt), ist äußerst vorbildlich. Wir hoffen, von dieser Initiative entsprechend zu profitieren, was aufgrund der Größe unserer Bevölkerung und der aktuellen Zugangsmöglichkeiten 100 Millionen Menschen in Westafrika zugutekommen wird." Robert Koffi Messan Eklo, Minister für Bergbau & Energieressourcen der Republik Togo, eröffnete die Diskussion und rief zu Engagement und Veränderung auf. "Die Zeit ist gekommen, den Worten Taten folgen zu lassen. Ich möchte alle anwesenden Beteiligten eindringlich bitten, ihr unerschütterliches Engagement für diese Energiewende zu beweisen. Ich bitte die Politiker, günstige Bedingungen für Investitionen und Innovationen zu schaffen. Die privaten Investoren möchte ich auffordern, die Chancen, die sich durch unseren sich schnell verändernden Energiesektor bieten, zu nutzen. Die technischen Partner sowie die Finanzpartner möchte ich schließlich auffordern, unsere Bemühungen auch künftig kontinuierlich zu unterstützen." Victoire Tomegah Dogbé, Premierminister der Republik Togo, beehrte den Gipfel mit seiner Anwesenheit und hob die Bedeutung von Togo in der Region hervor. "Dank seiner erstklassigen Infrastruktur für den Umschlag und die Speicherung von Kohlenwasserstoffen ist Togo ein wichtiger Energieumschlagplatz. Sein zweifaches Know-how, sowohl bei Häfen als auch beim Off-Shore-Bereich, gewährleistet eine sichere Kraftstoffversorgung sowohl für Westafrika als auch für den gesamten atlantischen Korridor. Unter der visionären Führung von Herrn Faure Essozimna Gnassingbé, dem Präsidenten der Republik Togo, setzt sich Togo mit ganzer Kraft dafür ein, ein günstiges Investitionsumfeld zu schaffen, indem es transparente und attraktive regulatorische Rahmenbedingungen festlegt und örtliche Innovationen ermutigt, damit unsere Energielösungen an unsere aktuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Außerdem wird ein regionaler und internationaler Austausch gefördert, damit wir gemeinsam Fortschritte erzielen können." Beim Abschluss des Gipfels am Donnerstag, dem 5. Dezember, konnten bereits erste Erfolge vermeldet werden. Tchapo Singo, Generaldirektor für Energie beim Ministerium für Bergbau & Energieressourcen, fasste die Erkenntnisse und die zu treffenden Maßnahmen zusammen. Dazu gehören Richtlinien für die Gewährleistung der Kraftstoff- und Energieversorgung, der Ausbau der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, der Einsatz für politische und regulatorische Reformen, der Fokussierung auf die Entwicklung von Qualifikationen und die Stärkung der Rolle von Erdgas, einem wichtigen Bestandteil der Energiezukunft in der Region. "Wir freuen uns, dass der Gipfel einen idealen Rahmen für Togo bot, um konkrete Maßnahmen zu treffen, indem wir zwei Absichtserklärungen (MOA) unterzeichnet haben: Eine mit HAIER als Teil einer Partnerschaft, um die technologische Kapazität im Bereich der erneuerbaren Energien zu stärken, insbesondere bei Solarkraftwerken; sowie eine weitere mit RELP zur Bereitstellung von technischer und institutioneller Unterstützung für das Ministerium für Bergbau & Energieressourcen mit dem Ziel, allen einen Zugang zur Elektrizität zu ermöglichen. Togo hat sich gegenüber jungen Leuten im Energiesektor verpflichtet, unverzüglich Praktika und Arbeitsstellen für 50 junge Leute bereitzustellen." Bei der Abschlusszeremonie brachte Mawusi Kakatsi, delegierter Minister beim Ministerium für Bergbau & Energieressourcen, seinen Dank gegenüber der Weltbankgruppe zum Ausdruck und erklärte: "Wir verstehen alle, dass wir nur zusammen und durch eine enge Zusammenarbeit den Prozess beschleunigen und die von jedem unserer Länder gewünschten Ergebnisse erzielen können. Nur so können wir eine nachhaltige und erfolgreiche Energiezukunft gewährleisten, die sich unsere jeweiligen Bevölkerungen wünschen. Ich möchte noch einmal die tiefempfundene Dankbarkeit der togolesischen Regierung gegenüber allen Teilnehmern zum Ausdruck bringen. Unser Dank gilt auch den Führungskräften von EnergyNet, unserem Partner bei der Organisation dieses Gipfels." Vertrieben durch die APO Group im Namen von EnergyNet Ltd.. Bild herunterladen (1): https://apo-opa.co/3ZuoKnR (Bildunterschrift: Kwawu Mensan Gaba, Practice Manager, Africa West Energy Unit, Weltbankgruppe) Bild herunterladen (2): https://apo-opa.co/3ZvDOBN (Bildunterschrift: Victoire Tomegah Dogbe´, Premierminister, Republik Togo) Bild herunterladen (3): https://apo-opa.co/3ZMsu5l (Bildunterschrift: Se´diko Douka, Kommissar für Infrastruktur, Energie und Digitalisierung der ECOWAS) Bild herunterladen (4): https://apo-opa.co/3ZO4Zcq (Bildunterschrift: Gruppenfoto beim WA-ECS)



11.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com