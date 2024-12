New York - Nach der Bekanntgabe aktueller Inflationszahlen sind die US-Aktienmärkte am Mittwoch durchwachsen in den Handel gestartet. Beim Dow Jones Industrial hielt ein solider Start nicht lange an, denn zuletzt war der Leitindex der Wall Street mit 0,15 Prozent ins Minus abgetaucht auf 44.258,35 Punkte. Anleger setzten am Mittwoch verstärkt auf Technologiewerte. Ein klares Plus von 1,37 Prozent gab es daher für den von dieser Branche geprägten ...

