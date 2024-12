Das Ladeinfrastruktur-Unternehmen V-Green von VinFast-Gründer Pham Nhat Vuong hat eine Absichtserklärung mit dem Mischkonzern Prime Group unterschrieben, um in Indonesien in den nächsten drei Jahren 100.000 Ladestationen für E-Autos von VinFast aufzubauen. Der Aufbau soll 2025 beginnen. Wie V-Green setzt mitteilt, sieht das am Nikolaustag unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU) eine Gesamtinvestition von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar (1,14 ...

