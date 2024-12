Zürich - Der FIFA-Kongress hat an einem Zoom-Meeting die Austragungsorte der WM-Endrunden 2030 und 2034 bestimmt. Während die WM 2030 in Spanien, Portugal und Marokko - plus drei Partien in Südamerika - über die Bühne geht, findet die Endrunde 2034 in Saudi-Arabien statt - trotz viel Kritik an der Menschenrechtslage im Wüstenstaat. Die Entscheidungen kommen nicht überraschend, standen doch gar keine anderen Ausrichter zur Verfügung. Ausserdem wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...