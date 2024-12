NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Bekanntgabe von Inflationszahlen sind am US-Aktienmarkt am Mittwoch Technologiewerte in den Rally-Modus gegangen. Der von Tech-Aktien geprägte Nasdaq 100 stieg auf ein Rekordhoch und gewann zuletzt 1,41 Prozent auf 21.670 Punkte. Amazon, Alphabet, Meta und Netflix kletterten so noch wie nie zuvor, Tesla verfehlten eine Bestmarke nur knapp.

Der marktbreite Index S&P 500 legte um 0,68 Prozent auf 6.076 Zähler zu. Für den Leitindex Dow Jones Industrial sah es mit minus 0,10 Prozent auf 44.205 Punkte etwas schlechter aus.

Marktteilnehmer richteten den Fokus zunächst auf den Preisauftrieb in den USA im November, der sich wie erwartet etwas verstärkt hatte. "Der Anstieg der Inflationsrate dürfte die Fed nicht davon abbringen, in einer Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorzunehmen. Der Leitzins liegt noch immer deutlich über der Inflationsrate. Damit sind die US-Währungshüter in einer komfortablen Situation", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in einer ersten Reaktion.

Ein Medienbericht über eine Zusammenarbeit mit Apple an einem KI-Chip hievte die Papiere Broadcom um 5,2 Prozent hoch. Apple gewannen 1 Prozent.

Die Titel von GE Vernova verteuerte sich um 6,5 Prozent. Der Energietechnikkonzern erhöhte wegen der robusten Nachfrage seine Mittelfristziele.

Der Schokoladenhersteller Hershey erachtet Kreisen zufolge die Übernahmeofferte von Mondelez offenbar als zu niedrig. Die Papiere dämmten ihr Minus daher etwas ein auf 4,1 Prozent. Mondelez standen 3,1 Prozent höher. Der Konzern genehmigte Aktienrückkäufe von bis zu 9 Milliarden Dollar.

Die Aktien von Macy's rutschten um 4,6 Prozent ab. Die Kaufhauskette reduzierte ihr Gewinnziel, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter Lieferkosten in Millionenhöhe verheimlicht hatte. Der Fall war bekannt, die genauen Auswirkungen aber noch unklar./ajx/nas

