DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Elite und AviaVIP freuen sich, eine exklusive Partnerschaft bekannt zu geben, die darauf abzielt, die Dienstleistungen von Fixed Base Operators (FBO) für Betreiber von Geschäftsflugzeugen, die zwischen Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten verkehren, zu verbessern.

Die Ankündigung erfolgte auf der Messe der Middle East Business Aviation Association (MEBAA) und stellt eine strategische Allianz dar, die verspricht, das VIP-Kundenerlebnis zu verbessern.

Falcon Elite ist für seine erstklassigen FBO-Dienstleistungen bekannt, auch an seinem Flagship-Standort am Dubai World Central - Al Maktoum International Airport (DWC). Mit einem starken Engagement für Exzellenz bietet Falcon Elite eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die auf die anspruchsvollen Bedürfnisse seiner Kundschaft zugeschnitten sind.

Als führendes FBO-Netzwerk in Europa bietet AviaVIP umfassende FBO-Dienstleistungen an 57 Flughäfen in Belgien, Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den Niederlanden an.

Sowohl Falcon Elite als auch AviaVIP teilen die Vision von Innovation und operativer Exzellenz. Im Jahr 2024 führten sie beide ein umfangreiches Renovierungsprogramm für die Infrastruktur der FBO durch, um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, harmonisierte Dienstleistungen und innovative Lösungen für Eigentümer und Betreiber von VIP-Flugzeugen bereitzustellen.

Can Sasmaz, Chief Executive Officer von Falcon, kommentierte: "Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Falcon Elite, da unsere Kunden nun nahtlosen Zugang zu 57 Standorten in Europa haben. Die Partnerschaft gewährleistet an jedem Standort einen erstklassigen Service und wir freuen uns darauf, die Kunden von AviaVIP in ihrem neuen Zuhause in Dubai willkommen zu heißen."

Laurent Levaux, Präsident von Aviapartner, zeigte sich begeistert über die Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, mit Falcon Elite zusammenzuarbeiten. Die Gründung des AviaVIP Clubs stärkt unsere Führungsposition im Bereich der Geschäftsflugabfertigung und des FBO-Managements in Europa und darüber hinaus. Unsere Kunden werden auf ihren Reisen nach Dubai von der Expertise unseres Partners profitieren, und die Kunden von Falcon Elite genießen ähnliche Vorteile, wenn sie nach Europa reisen."

Jerome Ferasin, Chief Strategy und Sales Officer von AviaVIP, fügte hinzu: "Diese Partnerschaft mit Falcon Elite stärkt die Mission von AviaVIP, ein einheitliches Netzwerk für den Betrieb von VIP-Flugzeugen zu schaffen, das den Betreibern von Geschäftsflugzeugen ein nahtloses Erlebnis bietet. Das AviaVIP-Club-Netzwerk, das auf der MEBAA vorgestellt wurde, umfasst bereits 14 Flughäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten (in Zusammenarbeit mit Aviary) und bietet unseren Kunden Zugang zu einem Gesamtnetzwerk von 71 exklusiven Standorten in neun Ländern."

Im Zuge der Weiterentwicklung dieser Partnerschaft wird es die Servicestandards für die Geschäfts- und Privatluftfahrt in Europa und im Nahen Osten neu definieren. Durch die Kombination des Fachwissens von AviaVIP mit den außergewöhnlichen Angeboten von Falcon Elite zielt diese Zusammenarbeit darauf ab, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen und außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten.

Über Falcon

Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen, der sich der Bereitstellung von unvergleichlichem Luxus, Sicherheit und Komfort in allen Bereichen der privaten Luftfahrt verschrieben hat. Er umfasst vier Marken: Falcon Luxe ist eine Flotte moderner Privatjets, die für weltweite Charterflüge zur Verfügung stehen; Falcon Elite ist ein internationales Netzwerk luxuriöser privater Terminalsund LinkedIn.

Über AviaVIP

AviaVIP ist das führende FBO-Netzwerk in Europa und bietet das gesamte Spektrum an Bodenabfertigungsdiensten für die Geschäfts- und Privatluftfahrt. Mit dem Hauptaugenmerk auf Kundenzufriedenheit liefern die engagierten und erfahrenen Teams hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen, die die höchsten Erwartungen an Luxus, Sicherheit und Servicequalität erfüllen und oft sogar übertreffen.

AviaVIP und AviaVIP Club bieten VIP-Betreuungsservices an 71 Flughäfen in neun Ländern in Europa und im Nahen Osten an.

AviaVIP ist Mitglied der Aviapartner Group.

Weitere Informationen zu AviaVIP finden Sie unter

www.aviavip.com

Medienanfragen

Oleg Kafarov

Group Director - Brand Marketing

Alex Investment Group

1001, Marina Plaza, Al Marsa Street, Dubai, VAE

Telefon: +971 4 324 6592

alexinvestmentgroup.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc94079c-a405-4ff4-9b1a-81714441f764