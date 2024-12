Die Wall Street feiert Party nach den Daten zur Inflation, die genau wie erwartet ausgefallen waren - und in Deutschland explodieren die Strompreise in der Dunkelflaute: jetzt bekommen wir die "Habeck-Quittung" für eine scheiternde Energiepolitik! Während in Deutschland knapp 40% der Firmen in 2025 Mitarbeiter entlassen wollen, werden die Amerikaner nach dem Trump-Sieg immer euphorischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...