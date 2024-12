MAINZ (dpa-AFX) - Schott Pharma legt am Donnerstag seine Geschäftszahlen vor. Der Hersteller von Spritzen und pharmazeutischen Verpackungen mit Sitz in Mainz ist jüngst an der Börse in den MDax der mittelgroßen Werte aufgestiegen. Das Geschäftsjahr geht bei Schott Pharma bis Ende September.

Im vorherigen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 899 Millionen Euro. Der Gewinn lag bei etwa 152 Millionen Euro. Als Ziel wurde danach ausgegeben, die Erlöse um bis zu 13 Prozent zu steigern./glb/DP/jha