Die Beerenanbaufläche in Huelva, Spanien, wird für die Saison 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4 % auf über 12.000 Hektar anwachsen, so die Schätzungen der Vereinigung Freshuelva, teilt der spanische Verband FEPEX mit. Bildquelle: Pixabay Der Anstieg ist auf die leichte Zunahme der Hektarzahl an Erdbeeren (+2 %), Blaubeeren (+4 %) und Brombeeren (+18 %)...

