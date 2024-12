CGTN veröffentlicht einen Artikel darüber, wie Macau in den letzten 25 Jahren die wirtschaftliche Diversifizierung gefördert hat

PEKING, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hui Ho-Kit, ein Bachelorstudent, der gerade sein Studium in Kalifornien abgeschlossen hat, ist in seine Heimatstadt in der Sonderverwaltungszone (Special Administrative Region, SAR) Macau in China zurückgekehrt, mit dem neuen Ziel, modernste Robotertechnologie vom chinesischen Festland in die Stadt zu bringen. Durch die Nutzung der Ressourcen und Möglichkeiten, die die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) bietet, konnte er sein Unternehmen gründen und das wachsende Technologie-Ökosystem der Region nutzen.

Das unternehmerische Umfeld in der GBA ist einzigartig, so Hui. "Jede Stadt nutzt ihre eigenen Stärken - Macau hat Ressourcen im Zusammenhang mit Portugal, Hongkong ist stark im Finanzwesen und Shenzhen ist führend in der intelligenten Fertigung. Die Zusammenarbeit ist sehr eng und praktisch."

Seine Geschichte verdeutlicht einen wichtigen Wandel in Macau, wo eine einst vom Glücksspiel abhängige Wirtschaft nun neue Branchen erschließt.

Die Stadt hat sich seit ihrer Rückgabe an China im Jahr 1999 stark verändert. Während Macau früher für Casinos und Tourismus bekannt war, hat sich die Stadt seitdem stetig in Richtung einer wirtschaftlichen Diversifizierung entwickelt. Die GBA hat bei dieser Umgestaltung eine entscheidende Rolle gespielt, indem sie Macau die Instrumente zur Entwicklung von Sektoren wie Technologie, Finanzen und Kultur an die Hand gegeben hat. Heute, mit seiner Integration in diesen breiteren regionalen Rahmen, ist Macau nicht nur ein Zentrum für Tourismus, sondern auch ein Zentrum für Innovation.

Im vergangenen November veröffentlichte die Regierung der Sonderverwaltungszone Macau einen Entwicklungsplan für die angemessene wirtschaftliche Diversifizierung der Stadt von 2024 bis 2028. Das Dokument beschreibt spezifische Planungen und Vorkehrungen für die Entwicklung der Branchen Tourismus und Freizeit, traditionelle chinesische Medizin und Big Health, moderne Finanzen, neue und Hochtechnologien, Kongresse und Ausstellungen sowie Kultur und Sport.

Der Plan deckt sich mit einem wachsenden Trend, der die Rolle der Stadt als Motor für technologische Innovationen unterstreicht. In den letzten Jahren sind die Einnahmen aus der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Universitäten sowie die Anzahl der Patentprojekte an den Hochschuleinrichtungen in Macau weiter gestiegen. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einnahmen aus der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universitäten und Forschung auf etwa 475 Mio. Patacas (etwa 59,2 Mio. USD). Zwischen 2019 und September 2024 wurden über 340 Patente angemeldet. Macau beteiligt sich auch immer aktiver an den umfassenderen Ambitionen des Festlandes im Bereich der Weltraumforschung und hat im vergangenen Mai seinen ersten weltraumwissenschaftlichen Satelliten vom Jiuquan Satellite Launch Center aus gestartet.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Diversifizierungsstrategie Macaus ist die Förderung von Großveranstaltungen wie dem Internationalen Feuerwerkswettbewerb, dem Internationalen Musikfestival und dem Grand Prix. Diese Veranstaltungen, die jedes Jahr Millionen von Touristen anziehen, tragen dazu bei, der Wirtschaft Macaus neue Impulse zu verleihen und die Abhängigkeit von traditionellen tragenden Wirtschaftszweigen wie dem Glücksspiel zu verringern, wodurch der Ruf Macaus als internationales Reiseziel gestärkt wird.

Die Entwicklung der Infrastruktur ist eine weitere treibende Kraft hinter der sich entwickelnden Wirtschaft Macaus. Die Einrichtung der Guangdong-Macao Deep Cooperation Zone in Hengqin, einem Bezirk in der südchinesischen Stadt Zhuhai, hat die Verkehrsanbindung zwischen Macau und benachbarten Städten wie Zhuhai erheblich verbessert. Von Januar bis Oktober wurden am Gongbei-Hafen, dem verkehrsreichsten Grenzübergang zwischen Zhuhai und Macau, über 90 Millionen Grenzübertritte verzeichnet, was einem Durchschnitt von mehr als 300.000 pro Tag entspricht. Dieser reibungslose Fluss von Menschen, Waren und Dienstleistungen stärkt die Rolle von Macau als regionales Drehkreuz und kommt dem Handel, dem Tourismus und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zugute.

Auch die Stadtplanung hat sich weiterentwickelt, wobei der Schwerpunkt auf einer effizienteren Landnutzung und einer nachhaltigen Entwicklung liegt. Rund 30 Prozent der neuen Landerschließung in Macau findet jetzt in der Kooperationszone statt, wodurch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gefördert und der Raum optimiert wird. Diese strategische Landentwicklung, gepaart mit einer verbesserten Infrastruktur, verbessert die Nachhaltigkeit und Integration Macaus in die GBA und stellt so sicher, dass die Stadt weiterhin auf ausgewogene und nachhaltige Weise wächst.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf:

https://news.cgtn.com/news/2024-12-10/Tide-rising-A-new-height-in-Macao-s-economic-diversification-1zdAA4dTila/p.html