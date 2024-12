NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Medizintechnikkonzerns sei angesichts der Unsicherheiten in den Endmärkten vor dem Jahreswechsel schwer abzuschätzen, schrieb Analystin Anchal Verma in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Auch weil das Unternehmen schon in der Vergangenheit enttäuscht habe, bleibe er vorsichtig. Die am 12. Februar anstehenden Quartalszahlen dürften nach seiner Einschätzung schwach ausfallen. Verma senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für das neue Geschäftsjahr und monierte zudem eine hohe Bewertung der Aktie./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704