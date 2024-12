The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2024ISIN NameDE000DZ3QC50 DZ BANK NK IS.E.7724DE000DDA0WF3 DZ BANK IS.A1260DE000NLB2708 NORDLB FESTZINSANL.19/24CH0550413352 UBS SWITZERL 20/24 MTNAU0000XVG2B1 TREASURY CORP.VICT. 2024