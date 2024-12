FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag vor der mit Spannung erwarteten EZB-Entscheidung am Nachmittag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,0512 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Mittwochabend war der Eurokurs nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise etwas unter Druck geraten und bis auf 1,0480 Dollar gefallen.

Am Nachmittag wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung verkünden. "Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte scheint so sicher zu sein wie Schmuddelwetter zu Weihnachten", hieß es in einem Morgenkommentar der DekaBank. "Doch darüber hinaus wird es wohl erneut keine konkreten Hinweise auf Ausmaß und Tempo für den weiteren Zinspfad geben".

"Die Aktualisierung der makroökonomischen Projektionen sollten eine allmähliche Belebung des Wirtschaftswachstums und kein signifikantes Unterschreiten des Inflationsziels anzeigen", schrieben die Experten der DekaBank weiter. "Auf der Pressekonferenz werden aber wohl trotzdem vornehmlich konjunkturelle Abwärtsrisiken und deren Implikationen für künftige Zinsentscheidungen thematisiert werden."

Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone werden vor der Entscheidung nicht mehr veröffentlicht./zb/stk