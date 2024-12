EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

BRAIN Biotech AG schärft Fokus auf profitables Wachstum Zusammenführung von BioProducts und BioScience Zwingenberg zum Wachstumssegment BRAINBiocatalysts

5-Jahres-Ziele im Segment BRAINBiocatalysts: 100 Mio. Euro Umsatz, 15 % bereinigte EBITDA-Marge bei gleichzeitig hoher F&E-Quote

Deutliche Verbesserung der Liquiditäts- und Ertragssituation durch die beiden abgeschlossenen Transaktionen mit Royalty Pharma und Akribion Therapeutics

Erhebliches Potenzial durch Lizenzierung weiterer BioIncubator- und Forschungsprojekte in der Zukunft Zwingenberg, 12. Dezember 2024 - Die BRAIN Biotech AG schafft zum neuen Geschäftsjahr 2024/2025 das neue Wachstumssegment BRAINBiocatalysts. Dies gibt die Gesellschaft im Rahmen ihres 5. Kapitalmarkstages heute in Zwingenberg bekannt. Durch die Kombination der beiden bisherigen Segmente BioProducts und BioScience Zwingenberg schärft BRAIN Biotech den Fokus weiter auf das Enzymgeschäft und sorgt für eine effizientere Einbindung ihrer Forschungsaktivitäten. Die erfolgreiche Kommerzialisierung der Aktivitäten des Segments BioIncubator soll konsequent fortgesetzt und die Liquiditätsposition und Profitabilität des Unternehmens damit weiter gestärkt werden. "Wir verfügen bereits heute über ein einzigartiges Produktportfolio bei Enzymen und angrenzenden Aktivitäten in hochattraktiven Nischen, die von größeren Anbietern nicht effizient bedient werden können. Die Bündelung unserer Produktions- und Forschungsaktivitäten auf einer gemeinsamen Technologieplattform wird uns einen weiteren großen Schritt nach vorne bringen", sagt Adriaan Moelker, Vorstandsvorsitzender der BRAIN Biotech AG, im Rahmen des Kapitalmarkttags. "Unser Blick richtet sich jetzt noch stärker auf die erfolgreiche Umsetzung unserer operativen Wachstumsstrategie sowie auf das konsequente Ergreifen von Opportunitäten", so Moelker. "Unser Zielbild ist der innovative Top-10-Enzym-Player mit verlässlichem profitablen Umsatzwachstum und positiven Cash-Flows. Unser starkes wissenschaftliches Fundament wird uns dabei unterstützen, diese Vision erfolgreich umzusetzen." Das Unternehmen aktualisiert seine Mittelfristprognose und erwartet in fünf Jahren allein für das Segment BRAINBiocatalysts nunmehr einen Umsatz von 100 Mio. Euro. Dies entspricht einem prognostizierten Wachstum von insgesamt über 80 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022/23 (vergleichbarer Wert Gruppe: 55,3 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge im Segment soll auf 15 % ansteigen. Die Planung basiert auf einer weiterhin hohen F&E-Quote in der Gruppe von 7 - 10 %. Das Wachstum soll überwiegend organisch erfolgen. Strategisch sinnvolle ergänzende Akquisitionen sollen dazu beitragen, zusätzliches Produkt-Knowhow zu gewinnen und die Wachstumsgeschwindigkeit zu erhöhen. Der BRAINBioIncubator stellt das zweite Segment der BRAIN Biotech AG dar. Dank der jüngst unterzeichneten Transaktionen mit Royalty Pharma und Akribion Therapeutics GmbH beginnt in diesem von Volatilität gekennzeichneten Projektgeschäft nunmehr die kommerzielle Erntephase. Die Gesellschaft erwartet von der weiteren Kommerzialisierung in den nächsten fünf Jahren erhebliche zusätzliche positive Effekte auf den Gruppenumsatz und das adjustierte EBITDA. Michael Schneiders, Finanzvorstand der BRAIN Biotech AG, erläutert: "Die Bündelung unseres kontinuierlich wachsenden Geschäfts im neuen Segment BRAINBiocatalysts verdeutlicht die Ausrichtung unseres Unternehmens auf nachhaltiges, profitables Wachstum. Wir etablieren damit nach meiner Einschätzung auch einen Bewertungsanker für das Unternehmen, der durch die bestehenden und zukünftigen Opportunitäten mit hohem Wertsteigerungspotenzial im Segment BRAINBioIncubator sinnvoll ergänzt wird." +++ Über BRAIN Biotech Die BRAIN Biotech AG ist ein führender Anbieter von integrierten Lösungen und Produkten der Industriellen Biotechnologie. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Enzyme und Proteine, mikrobielle Produktionsstämme und Bioprozesse für biotechnologische Produktionsverfahren. BRAIN Biotech spezialisiert sich auf die Wachstumsmärkte Ernährung sowie Life Sciences und auf innovative Lösungen für umweltrelevante Fragestellungen. Die BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN Biotech Gruppe. Deren Geschäftstätigkeit gliedert sich in drei Segmente: 1. BioProducts: Herstellung und Distribution von Spezialenzymen und Proteinen; 2. BioScience: maßgeschneiderte Lösungen auf der Basis von Enzym-Engineering, Produktionsstamm- und Bioprozessentwicklung sowie Screening nach bioaktiven Substanzen; 3. BioIncubator: Pipeline mit forschungsintensiven Entwicklungsprojekten. Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie weitere Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. - BRAIN Biotech ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen beschäftigt rund 310 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 55,3 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com .

