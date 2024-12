Heritage Mining: Bohrgenehmigung für Goldprojekt Contact Bay erhalten

Anzeige / Werbung

Von Winterpause ist bei Heritage Mining nichts zu sehen, die Vorbereitung auf das nächste Goldbohrprogramm schreiten voran.

Erst gestern hatten wir gemeldet, dass der kanadische Goldexplorer Heritage Mining (WKN A3DTM6 / CSE HML) in den kommenden Wochen mit einem für die Jahreszeit starken Newsflow glänzen können dürfte - und schon heute geht es los. Wie das Unternehmen nämlich soeben meldete, hat man von Ontario Ministry of Mines die Explorationsgenehmigung für das Contact Bay-Projekt erhalten. Damit ist der Weg frei für Bohrungen schon in wenigen Wochen!

Das genehmigte Gebiet und der Fokus der Bohrungen ist der Bereich der Rognon-Mine - zusätzlich zu dem bereits geplanten Explorationsprogramm auf dem Drayton Black Lake-Projekt (Zone 3 und New Millennium).

4.000 Bohrmeter geplant

Die von Heritage kontrollierten Gebiete liegen in einem der letzten, noch nicht erkundeten Grünsteingürtel im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario, ein Gebiet, in das zuletzt immer wieder strategisches Kapital floss, so Heritage-CEO Peter Schloo. Was das große Potenzial der Region aufzeige.

Das Unternehmen hat jetzt die Genehmigungen für Arbeiten auf allen drei ausgewählten Zielgebieten vorliegen und verfügt über ausreichende Mittel für ein Programm von 4.000 Bohrmetern. Rund 2.100 Bohrmeter davon sind für die gezielte Fortsetzung der ersten Phase des Programms gedacht, während der verbleibende Rest für Anschlussbohrungen vorgesehen ist.

Die Vorbereitung laufen bereits, um noch vor Jahresende einen Weg in das Gebiet der Rognon-Mine anzulegen. Da alle anderen Zielgebiet bohrbereit sind, will Heritage schon Anfang des Neuen Jahres Teams und Gerät auf die Standorte bringen. Wir sind gespannt!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Heritage Mining Ltd. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Heritage Mining Ltd. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Heritage Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Heritage Mining Ltd. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA42727W1032