Köln (ots) -Adrenalingeladene Spannung, hochkarätige Prominente und packende Sportaction - am Sonntag, 9. Februar 2025, erwartet die Zuschauer ein wahres TV-Spektakel bei RTL. Der Kölner Sender präsentiert mit dem Dschungelcamp-Finale und dem NFL Super Bowl einen Super-Final-Sonntag, der sowohl Liebhaber von Reality-TV als auch Fans des American Football in seinen Bann ziehen wird. Wer an diesem Abend zu früh ins Bett geht, verpasst garantiert das Beste!Im großen Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab 20:15 Uhr, moderiert von Sonja Zietlow und Jan Köppen, müssen die verbliebenen Stars ihre letzten Dschungelprüfungen meistern. Danach liegt es wieder in den Händen der RTL-Zuschauer, live zu entscheiden, wer den Titel der Dschungelkönigin oder des Dschungelkönigs wahrhaftig verdient hat.Direkt nach der Krönung in Australien geht der Super-Final-Sonntag mit dem größten Einzelsportereignis der Welt, dem NFL Super Bowl, in die Verlängerung. Welches Team setzt sich die NFL-Krone auf? Welches Spektakel erwartet ein weltweites Millionenpublikum in der Halbzeitshow? RTL präsentiert das epische Finale der US-Liga ab 23:15 Uhr live aus dem Caesars Superdome in New Orleans.Bevor es am 9. Februar zum Duell um die begehrteste Trophäe im Sport kommt, sehen Fans alle Entscheidungen auf dem Weg zum Super Bowl ebenfalls bei RTL: Der Kölner Sender überträgt auch 2025 alle Runden der NFL-Playoffs live im Free-TV! Los geht's mit der 1. Runde im hochspannenden K.o.-Modus bereits ab dem 11. Januar. Jede Menge Nervenkitzel versprechen zudem die letzten Wochen der NFL Regular Season, denn es ist "Crunchtime" in der Liga! Wer das Rennen um die letzten Playoff-Tickets macht und weiter vom Einzug in den Super Bowl träumen darf, lässt sich jeden Sonntagabend ab 19:00 Uhr mit drei Top-Spielen der Regular Season bei RTL und auf RTL+ verfolgen.Weitere Informationen zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und der NFL finden Sie im Media Hub (https://media.rtl.com/news/allemarken/uebersicht/) von RTL Deutschland.Pressekontakt:Kevin Hilger | Senior Manager Kommunikation & PR Information/Sport | T: +49 221 456-74104 | kevin.hilger@rtl.deErnst Rudolf | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5928974