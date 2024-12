Kann der DAX am Donnerstag noch vor der EZB-Zinssitzung ein neues Rekordhoch erreichen? Das steht bei dem deutschen Leitindex im Fokus. Außerdem viel von Anlegern beachtet: Die Aktien von Nemetschek und Schott Pharma. Der DAX hat am Donnerstag knapp unter seinem Rekordhoch eröffnet. Die Anleger warten vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und der anschließenden Pressekonferenz an der Seitenlinie. Nach einem Jahresplus von 22 ...

