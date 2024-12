Im t3n Adventskalender warten viele spannende Gewinne auf dich. Was sich heute hinter dem Türchen verbirgt und was du tun musst, um teilzunehmen, erfährst du hier. Hinter dem heutigen Türchen erwarten dich gleich zwei unverwechselbare Design-Highlights - stilvolle Begleiter, die frischen Wind in die Welt des Designs bringen. Nothing Phone (2a) Das Nothing Phone (2a) kombiniert eine beeindruckende Leistung mit futuristischem Design. Die teiltransparente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...