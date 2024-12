München (ots) -Zum Ausklang der Adventszeit dominieren grandiose Stimmen die Riege der Prominenten, die zum fröhlichen Wettraten bei "Wer weiß denn sowas?" antreten. Außerdem freuen sich Moderator Kai Pflaume und die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton auf zwei News-Experten und zwei Wintersport-Legenden.Die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche der spielfreudigen Stars knifflige Quizfragen wie diese richtig beantworten werden:Spinnen der Art Bagheera kiplingi sind einzigartig in der Spinnenwelt, denn sie ...?a) erlegen in Sekundenschnelle Beutetiere, die größer sind als sie selbstb) haben zurückgebildete Beine und rollen seitwärtsc) ernähren sich überwiegend vegetarischFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· News-Duell: Christian Sievers moderiert das "heute journal" und recherchiert in der Doku-Reihe "Am Puls" aktuelle Themen, die die Menschen bewegen. Er spielt gegen Michail Paweletz, der seit Anfang 2004 zum Team der "Tagesschau" im Ersten gehört. Außerdem moderiert er das "ARD-Nachtmagazin" und die Nachrichten auf "tagesschau24". Ob den News-Experten ihr umfangreiches Allgemeinwissen bei der Beantwortung schräger Quizfragen hilft?· Biathlon-Duell: Während die aktuelle Weltcup-Saison in vollem Gange ist, treffen sich zwei Biathlon-Legenden zum fairen Ratewettkampf. Die einstige Biathlon-Königin Laura Dahlmeier ist auch fünf Jahre nach ihrem Karriereende in absoluter Topform. Gerade stellte die leidenschaftliche Kletterin am Himalaya-Gipfel Ama Dablam einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Ihre Quiz-Gegnerin ist die zigfache Goldmedaillengewinnerin bei Biathlon-Weltcups und Olympischen Spielen, Magdalena Neuner, die vor über zehn Jahren ihre erfolgreiche Karriere beendete.· Musik-Duell: Mit ihrem Hit "Ich will 'nen Cowboy als Mann" sicherte sich Gitte Hænning 1963 den ersten Platz in den deutschen Charts. Dass die Dänin aber nicht nur Schlager kann, sondern auch Genres wie Blues, Jazz, Pop und Musical beherrscht, bewies sie im Laufe ihrer Karriere mehrfach. Bevor sie ab Februar mit ihrem Programm "Live 2025" erneut durch Deutschland tourt, trifft sie im "Wer weiß denn sowas?"-Studio auf die Schauspielerin und Sängerin Katja Ebstein. Ebenso vielseitig, wie ihre Duellgegnerin, veröffentlichte Ebstein im Laufe ihres Lebens mehr als 30 Alben verschiedenster Genres, darunter Schlager, Popmusik, Chansons und Musicals. Ob die beiden Musik-Giganten im Umgang mit der "Wer weiß denn sowas?"- Fragenwand genauso vielfältig sind, wird sich zeigen.· Sänger-Duell: als Siegerin beim "Eurovision Song Contest 2014" mit dem Song "Rise Like A Phoenix" wurde Popdiva Conchita Wurst, alias Tom Neuwirth, weltberühmt - Zum glamourösen Wettraten tritt Tom Neuwirth gegen Maite Kelly an, die mit der "Kelly Family" internationalen Ruhm erlangte. 2007 startete sie ihre erfolgreiche Solokarriere und erfreut ihre zahlreichen Fans auch 2025 live auf Tour mit ihrer "Happy Show".· Weihnachts-Duell: Mit dem Album "Wincents Weisse Weihnachten" erklomm der Sänger und bekennende Weihnachtsfan Wincent Weiss die Chartspitze. Am Sonntag (22.12.) feiert er im NDR "Weiße Weihnachten mit Wincent Weiss". Dazu hat er sich ein paar seiner liebsten Kollegen, zu denen auch Kai Pflaume zählt, eingeladen. Zum Wochenausklang trifft er dann in seinem vorweihnachtlichen Rateduell auf die Sängerin Sotiria "Ria" Schenk. Die ehemalige Frontsängerin der Berliner Pop-Rock-Band "Eisblume" veröffentlicht im Februar 2025 ihr neues Album und bekennt sich damit zurück zu ihren musikalischen Wurzeln.Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:Montag, 16. Dezember Christian Sievers | Michail PaweletzDienstag, 17. Dezember Laura Dahlmeier | Magdalena NeunerMittwoch, 18. Dezember Gitte Hænning | Katja EbsteinDonnerstag, 19. Dezember Tom Neuwirth (Conchita Wurst) | Maite KellyFreitag, 20. Dezember Wincent Weiss |Sotiria "Ria" SchenkHätten Sie gewusst, dass ...Spinnen der Art Bagheera kiplingi sich überwiegend vegetarisch ernähren?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5929023