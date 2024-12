Berlin (ots) -Durch das vorzeitige "Aus" der Ampelkoalition konnten die geplanten Reformprojekte für Prävention, Rehabilitation und Vorsorge nicht mehr realisiert werden. Deshalb fordert die DEGEMED die Parteien des 21. Deutschen Bundestages dringend auf, für einfache Zugänge, gute Leistungsangebote und eine verlässliche Finanzierung zu sorgen.Rehabilitation, Prävention und Vorsorge sind systemrelevant für die Gesundheitsversorgung in Deutschland. Rehabilitation rettet Lebensläufe nach schweren Unfällen oder Erkrankungen. Sie sichert die Erwerbsfähigkeit von Fachkräften für den Wirtschaftsstandort Deutschland.Reha vor Pflege führt zu mehr Autonomie und Lebensqualität im Alter.Zudem wird Prävention und Vorsorge zunehmend wichtiger, um einzugreifen, bevor medizinische Behandlungen notwendig werden. Das schont Gesundheitsressourcen."Damit Reha- und Vorsorge-Einrichtungen dies auch in der Zukunft leisten, brauchen sie bessere Voraussetzungen als bisher. Die Ampelkoalition hatte hierzu viele Ziele vereinbart, aber am Ende nichts davon realisiert. Wir erwarten daher, dass die nächste Bundesregierung die notwendigen Gesetzesinitiativen schnell auf den Weg bringt", fasst Christof Lawall die Erwartungen der DEGEMED an die Parteien des 21. Deutschen Bundestages zusammen.Elementar für eine gute Versorgung sind dabei:Eine ausreichende Finanzierung, die den Bedarf der Menschen an Vorsorge- und Reha-Leistungen deckt. Das bestehende Reha-Budget der Deutschen Rentenversicherung (DRV) muss deshalb am Bedarf ausgerichtet werden.Außerdem muss der Zugang zu den Leistungen vereinfacht werden. Statt des bestehenden, aufwendigen bürokratischen Antragsverfahren muss eine ärztliche Verordnung, wie bei den anderen medizinischen Leistungen ausreichen.Zu den dringend notwendigen Gesetzesinitiativen gehört auch, dass Reha-Einrichtungen Pflegefachpersonen ausbilden können. Der Fachkräftemangel bedroht die Versorgungssicherheit in allen Gesundheitsberufen. Deshalb müssen mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden und Reha-Einrichtungen Ausbildungsträger werden.Die vollständigen Forderungen finden Sie hier (https://2f3449b4f23d4e7c968230a9f5a8f6ec.svc.dynamics.com/t/t/CJO9dHEEnY8xLe9M2XYJkmxxsM6Ra1BXPuWq4xvYgeIx/kRrkrfIlOtc8gkflzHeRpP5LrxbYwIGTX4vFwQ3X4Zgx) hinterlegt. Die DEGEMED wird diese Forderungen während des Wahlkampfes in ihrem DEGEMED-Wahlforum 2025 mit Vertreter_innen verschiedener Parteien in einem öffentlichen Forum diskutieren.Über die DEGEMEDDie Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) ist der Spitzenverband der medizinischen Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland. Sie setzt sich für eine starke und zukunftsfähige Reha-Branche ein und fördert die Qualität, Vernetzung und Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtungen.Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED)Josephine WegnerTelefon: +49 (0)30 28449671E-Mail: presse@degemed.deWebsite: www.degemed.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140842/5929034