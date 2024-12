Bretten (ots) -Der Fachkräftemangel in der Pflegebranche betrifft nur die Unternehmen, die sich nicht aktiv mit modernen Recruiting-Strategien auseinandersetzen - davon ist Recruiting-Experte Peter Schnepf überzeugt. Als Gründer und Geschäftsführer von Carefamily.io hilft er Pflegeunternehmen dabei, Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden. Welche Fehler Pflegebetriebe machen, von welchen Ergebnissen seine Kunden profitieren und welches übergeordnete Ziel Peter Schnepf verfolgt, erfahren Sie hier.Der Fachkräftemangel in der Pflegebranche hält an - betroffen sind jedoch nicht alle Unternehmen. Weil sich hartnäckige Gerüchte halten, dass der Arbeitsmarkt leergefegt sei, haben einige Betriebe die Suche nach neuen Mitarbeitern längst aufgegeben oder gehen ihr eher halbherzig nach. Personalengpässe, Überstunden und unzufriedene Mitarbeiter sind an der Tagesordnung. Auf der anderen Seite stehen Pflegeunternehmen, die eine starke Arbeitgebermarke aufgebaut haben und diese mit modernen Werbekampagnen in die Sichtbarkeit bringen. Statt verzweifelt nach Mitarbeitern suchen zu müssen, ziehen sie automatisch Bewerbungen von Fachkräften und qualifizierten Quereinsteigern an. "Die Recruiting-Maßnahmen vieler Pflegedienste und -heime sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Gleichzeitig haben sie aber sehr hohe Erwartungen an ihre Bewerber", verrät Peter Schnepf, Geschäftsführer von Carefamily.io. "Doch wer jetzt nicht aktiv wird und auf professionelle Hilfe zurückgreift, wird zeitnah von der Konkurrenz überrollt werden.""Wer sich gute Mitarbeiter wünscht, muss zunächst einmal selbst dazu bereit sein, attraktive Arbeitsbedingungen und lohnende Benefits anzubieten", fährt der Recruiting-Experte fort. Mit Carefamily.io setzt Peter Schnepf genau hier an und unterstützt Pflegeunternehmen bei der Gewinnung und langfristigen Bindung ihrer Mitarbeiter. Dank individueller Strategien, digitaler Ansätze und einem tiefgreifenden Branchenwissen gelingt es Peter Schnepf und seinem Team, ihre Kunden von der Personalnot zu befreien. Das Rundum-Angebot, das auch den Bewerbungsprozess und die Vorqualifizierung von Kandidaten einschließt, ist ein Grund dafür, dass viele Pflegeunternehmen auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Carefamily.io setzen. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung und über 450 erfolgreich abgeschlossenen Kundenprojekten steht die Recruiting-Agentur für Qualität, Expertise und großartige Kundenergebnisse.Digitales Recruiting: Warum moderne Mitarbeitergewinnung im Pflegebereich unerlässlich istIn Zeiten fortschreitender Digitalisierung ist es wichtiger denn je, auf innovative Mitarbeitergewinnungsmaßnahmen zu setzen, um sein Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Neben einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil bewirkt digitales Recruiting auch Effizienz, eine höhere Dienstleistungsqualität und zufriedene Mitarbeiter. Dabei können moderne Recruiting-Technologien wie Jobportale, Social Media und automatisierte Bewerbungssysteme nicht nur Zeit und Kosten sparen, sondern auch eine breitere, diversere Bewerbergruppe ansprechen. Trotzdem setzen viele Pflegedienste und Seniorenheime bei ihrer Suche nach neuen Mitarbeitern noch immer auf ineffiziente und veraltete Methoden. "Erst kürzlich habe ich ein Firmenfahrzeug gesehen, bei dem ein Zettel mit einem Stellenangebot in die Scheibe geklebt wurde", berichtet Peter Schnepf. "So etwas funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr." Dabei erreichen derlei Maßnahmen vor allem jüngere, technologieaffine Kandidaten nicht, die schnelle, unkomplizierte Bewerbungsmöglichkeiten bevorzugen.Gelingt es Pflegeunternehmen trotz veralteter Prozesse aber, das Interesse eines potenziellen Bewerbers zu wecken, scheitert es oft am Bewerbungsprozess selbst: Anstatt auf einen schnellen und unkomplizierten Einstieg zu setzen, verlangen viele Einrichtungen nach wie vor Bewerbungsunterlagen oder zumindest einen Lebenslauf. "Ein Großteil der Bewerber greift heute jedoch über das Smartphone auf das Jobangebot zu, einen aktuellen Lebenslauf haben in diesem Moment allerdings die wenigsten zur Hand", erklärt Peter Schnepf. "Die Forderung nach solchen Dokumenten wird so zur Hürde, die viele Interessenten abschreckt." Ein moderner, schlanker Bewerbungsprozess, der auf ein kurzes Kennenlernen abzielt, ist daher entscheidend, um Bewerber nicht schon vorab zu verlieren. Denn nach dem Eingang einer Bewerbung ist Zeit der wichtigste Faktor: Je schneller der Bewerber kontaktiert wird, desto höher ist die Chance, dass Interesse und Verfügbarkeit noch bestehen.Carefamily.io: Recruiting-Komplettpaket mit beeindruckenden ErgebnissenMit einem All-in-one-Konzept bietet Carefamily.io eine Lösung für Pflegeunternehmen, die den Personalmangel der Vergangenheit angehören lässt. Nach einem kostenlosen Erstgespräch werden die Wünsche und Ziele des Kunden sowie seine jeweiligen Vorteile als Arbeitgeber in der Region ermittelt, um darauf aufbauend eine umfassende Recruiting-Kampagne zu erstellen. Neben gezielten Werbeanzeigen in den sozialen Medien zählen auch der Aufbau einer professionellen Karriereseite, digitale Bewerbungsprozesse und schnelle Rückmeldungen an die Bewerber zum Angebot von Peter Schnepf und seinem Team. Die Spezialisierung auf die Pflegebranche, jahrelange Erfahrung mit der Zielgruppe und tiefes Branchenwissen tragen außerdem dazu bei, dass Carefamily.io zuverlässig einen kontinuierlichen Strom an Bewerbungen für die Kundenunternehmen generiert.So ist es dem Unternehmen möglich, herausragende Ergebnisse für seine Kunden zu erzielen: Ein Kunde, der eine langfristige Zusammenarbeit mit der Recruiting-Agentur pflegt, hat in diesem Jahre beispielsweise 164 qualifizierte Bewerbungen erhalten, aus denen er 23 Kandidaten einstellen konnte. "Mit unserer Hilfe konnte sich die Pflegeeinrichtung ein Team zusammenstellen, das gut zusammenarbeitet", berichtet Peter Schnepf. Darüber hinaus profitieren seine Kunden von einer professionellen Vorqualifizierung der eingehenden Bewerber durch erfahrene Mitarbeiter. Während Carefamily.io den Pflegeunternehmen das gesamte Dienstleistungspaket zur Beseitigung ihres Personal- und Fachkräftemangels bietet, verfolgt das Team um Peter Schnepf ein übergeordnetes Ziel: Mit ihrer Arbeit wollen die Experten nicht nur mehr Qualität und ein höheres Pflegeniveau in der Branche etablieren, sondern vor allem sicherstellen, dass Pflegeempfänger in Deutschland optimal versorgt sind.Sie wollen die offenen Stellen in Ihrem Pflegeunternehmen endlich mit den passenden Mitarbeitern besetzen und dabei einen bleibenden Eindruck bei potenziellen Bewerbern und dem bestehenden Personal hinterlassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Peter Schnepf (https://www.carefamily.io/) und vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch!Pressekontakt:CareFamily.io UG (haftungsbeschränkt)Vertreten durch: Peter SchnepfE-Mail: info@carefamily.ioWebseite: https://www.carefamily.io/Original-Content von: Schnepf & Hellermann GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175909/5929049