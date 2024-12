Neckarsulm (ots) -- Im Zuge der neuen Employer-Branding-Kampagne wird die KI-generierte Unternehmensstimme für Marketingzwecke eingesetzt.- Für die neue "Voice of Schwarz IT" stellten Mitarbeiter ihre Stimmen zur Verfügung.Die Schwarz IT, Teil der IT- und Digitalsparte Schwarz Digits, hat für die aktuelle Employer-Branding-Kampagne eine eigene KI-generierte Unternehmensstimme entwickelt, die künftig für Marketingzwecke eingesetzt wird. Grundlage zur Erstellung der "Voice of Schwarz IT" waren eingesprochene Aufnahmen von Mitarbeitern.In der breit angelegten Employer-Branding-Kampagne soll neben der "Voice of Schwarz IT" mit mehr als 25 verschiedenen Videos potenziellen Bewerbern ein Einblick in die tägliche Arbeit der Mitarbeiter von Schwarz IT gewährt werden, um die Vielfalt der möglichen Arbeitsfelder, aber auch die gelebte Work-Life-Balance zu präsentieren.Alle Mitarbeiter aus allen Bereichen und Teams konnten sich an der Stimme beteiligen. An dafür speziell eingerichteten Voice-Record-Tagen wurden die Stimmen aufgenommen, mithilfe von Sprachsynthese-Software sowie Künstlicher Intelligenz analysiert und verarbeitet. Dabei wurden nicht nur akustische Parameter wie Tonhöhe oder Tempo berücksichtigt, sondern auch emotionale Nuancen und Sprachrhythmen. Während des gesamten Entstehungsprozesses wurde besonders darauf geachtet, das Geschlechterverhältnis im Unternehmen widerzuspiegeln. Das Ergebnis: Eine nahbare Stimme, die das Unternehmen authentisch repräsentiert."Mit der 'Voice of Schwarz IT' zeigen wir, dass sich moderne Technologie und menschliche Emotionalität nicht ausschließen. Eine der größten Herausforderungen dabei war das Gleichgewicht zwischen Einheitlichkeit und Individualität zu wahren. Mit dem Ergebnis sind wir sehr glücklich. Es ist eine authentische Stimme mit hohem Wiedererkennungswert, die wir stetig weiterentwickeln", erläutert Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits. Neben der Employer-Branding-Kampagne soll die Unternehmensstimme zum integralen Bestandteil der Kommunikation werden.Entstanden ist die Employer-Branding-Kampagne und die "Voice of Schwarz IT" in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur Scholz & Friends. Sertan Oyman, Creative Director betont: "Es ist uns gelungen, die Essenz der Mitarbeiter zum Leben zu erwecken durch Künstliche Intelligenz. Die Stimme ist komplett unabhängig von externen Faktoren, lässt sich mit verschiedenen Emotionen in verschiedene Sprachen übersetzen und niemand muss stundenlang im Tonstudio sitzen oder neue Buyouts verhandeln. Das verstehen wir als zukunftsfähig."Pressekontakt:Schwarz DigitsTelefon +49 7132 30-490490presse-digits@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/5929090