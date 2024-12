Köln/Frankfurt (ots) -- Erfreuliche Stabilität: Buchungsentwicklungen festigen sich- Noch nie wurden Sommerurlaube so früh so stark gebucht wie für den Sommer 2025- Sommerportfolio auf starke Nachfrage ausgerichtet: 12.000 Hotels, darunter 1.200 neue Häuser sowie 365 Exklusivitäten- Fokus auf Qualität und Genuss bei Kostenbewusstsein: Gäste sichern sich bestmögliche Preise durch Frühbucherrabatte bis 45 Prozent- Weiterhin Trend zu erschwinglichem Luxus: Türkei, Ägypten, Tunesien sowie Indischer Ozean, Thailand und VAE unter den Top-Zielen- Hotelsparte der DERTOUR Group wächst weiter- Reisebüros sind weiterhin stärkster BuchungskanalAnlässlich der Vorstellung der neuen Sommerprogramme 2025 des Veranstalters DERTOUR und seiner Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen gibt die DERTOUR Group einen Ausblick auf die kommende Urlaubssaison. "Wir sehen eine erfreuliche Stabilität beim Reiseverhalten: Bereits etablierte Trends und Entwicklungen festigen sich. Zudem verzeichnen wir Buchungseingänge auf Rekordniveau für den kommenden Sommer. Das ist eine sehr gute Ausgangslage für eine erfolgreiche Sommersaison 2025", erklärt Mark Tantz, Geschäftsführer DERTOUR Deutschland.Die DERTOUR-Veranstalter haben ihr Portfolio für den kommenden Sommer auf die starke Nachfrage ausgerichtet: Sie bieten insgesamt rund 12.000 Hotels, darunter 1.200 neue Häuser sowie 365 exklusiv buchbare Hotels vor allem in Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Österreich und in der Türkei. Dabei umfasst das Angebot eine nie dagewesene Urlaubsvielfalt von Luxusreisen bis hin zu Angeboten für kostenbewusste Reisende. Frühbucherrabatte von bis zu 45 Prozent sorgen darüber hinaus für besonders attraktive Preise.Dabei steht auch für den Sommer 2025 Reisevielfalt auf dem Programm "Die klassische Pauschalreise ist bunter als ihr Ruf", erklärt Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen, und ergänzt: "Das Portfolio im kommenden Jahr ist so umfangreich, dass wir die Wünsche unterschiedlichster Zielgruppen und Reiseinteressen bedienen können."Rückblick auf das Touristikjahr 2023/24Das abgelaufene Touristikjahr schlossen die DERTOUR-Veranstalter mit einem deutlichen Gästeplus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. "Wir sind auf Vor-Corona-Niveau", freut sich Tantz. Charakteristisch für die positive Entwicklung war eine gestiegene Nachfrage auf der Fernstrecke (+ 37 Prozent) sowie ein starkes Wachstum in den Mittelmeerzielen. Sie profitierten im Sommer von der unbeständigen Wetterlage in Deutschland. Darüber hinaus lagen Ziele im Trend, die mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, erschwinglichem Luxus sowie hochwertigen All-inclusive-Angeboten punkteten. So verzeichneten insbesondere die Türkei (+ 51 Prozent), Ägypten (+ 40 Prozent) sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (+ 52 Prozent) und Thailand (+ 48 Prozent) hohe Gästezuwächse. Dies führte zu einem Anstieg der 5-Sterne-Buchungen um 39 Prozent und in Kombination mit der erhöhten Fernreisenachfrage zu einem deutlichen Umsatzplus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Buchungsupdate Winter 2024/25Auch in der aktuellen Wintersaison setzt sich der positive Buchungstrend fort und nimmt mit einem Gästeplus von 39 Prozent gegenüber Vorjahr sogar noch Fahrt auf. "Wir sehen einen erneut starken Fernreise-Winter", sagt Tantz. Sonnige Reiseziele wie Thailand, der Indische Ozean, die Karibik, Vereinigten Arabischen Emirate belegen im Winter mit Nordamerika die Top 5 der beliebtesten Fernreiseziele. Auf der Kurz- und Mittelstrecke sind Spanien, die Türkei, Ägypten, Deutschland und Portugal die beliebtesten Winterziele.Ausblick auf den Reisesommer 2025Mit einem signifikanten Gästewachstum von 21 Prozent gegenüber dem bereits sehr starken Sommer 2024 starten die DERTOUR-Veranstalter mit einem Rekord in die Urlaubssaison 2025: "Noch nie wurden Sommerurlaube so früh so stark gebucht wie für den Sommer 2025", erklärt Tantz. Einer der Gründe für die frühen Buchungen sind attraktive Frühbucherrabatte von bis zu 45 Prozent, mit denen sich die Gäste die besten Tarife sichern: "84 Prozent der Sommerurlaube wurden in 4- und 5-Sterne-Hotels gebucht, und 61 Prozent unserer Gäste haben sich für All-inclusive-Urlaub entschieden. Das heißt, unsere Gäste legen Wert auf Qualität und gönnen sich auch etwas, sind aber gleichzeitig kostenbewusst und sichern sich durch eine frühe Buchung bestmögliche Preise", erläutert Tantz.Die beliebtesten Ziele sind derzeit auf der Kurz- und Mittelstrecke die Türkei, Spanien, Griechenland, Ägypten und Tunesien sowie auf der Fernstrecke der Indische Ozean, Nordamerika, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Karibik. Dabei zeigt das starke Gästeplus bei den Preis-Leistungs-Lieblingen nah und fern, dass sich der Trend zu erschwinglichem Luxus verfestigt. So überzeugen insbesondere die mittlerweile auch fest als Sommerdestinationen etablierten Fernziele wie Thailand (+ 65 Prozent), die Vereinigten Arabischen Emirate (+ 37 Prozent) und der Indische Ozean (+ 26 Prozent) sowie auf der Mittelstrecke die Türkei (+ 12 Prozent), Ägypten (+ 173 Prozent) und Tunesien (+ 29 Prozent) noch mehr Gäste als bereits im Vorjahr.Vor diesem Hintergrund setzt die DERTOUR Group im kommenden Jahr auch in anderen Bereichen auf Wachstum: "Dieses wollen wir zum einen durch einen Fokus auf unsere eigenen Hotels und zum anderen durch die weiterhin enge Zusammenarbeit mit Reisebüropartnern erzielen. Damit entsprechen wir dem Wunsch der Reisenden nach hoher Qualität, Individualität und persönlicher Beratung", so Tantz.Hotel Division wächst von der Ostsee bis zum Indischen OzeanDie Hotelsparte der DERTOUR Group ist weiterhin auf Wachstumskurs und verfügt zur Sommersaison 2025 über 10 Marken und 120 hochwertige Häuser in 14 Ländern weltweit. Für 2025 werden weitere Neueröffnungen das Portfolio der eigenen Hotels ergänzen.Im Fokus des Ausbaus stehen die bei DERTOUR-Gästen beliebten Destinationen Ägypten, Griechenland und Tunesien. So werden die Marken Sentido und ananea in genau diesen Regionen mit drei, respektive vier neuen Häusern ihr Portfolio zur Sommersaison 2025 erweitern. Die Premium Club-Marke Aldiana bietet ihren Gästen für die kommende Sommersaison einen neuen Club in Italien an. Darüber hinaus sind dann erstmalig drei neue Clubs auf Sansibar, in Ägypten sowie Österreich für die Sommersaison verfügbar. Damit verstärkt die Marke ihr strategisches Engagement, in hochwertige Clubanlagen und neue Destinationen zu investieren.Auch die DSR Hotel Holding, deren Mehrheitsanteilseignerin die DERTOUR Group ist, startet mit einem erweiterten Portfolio in den nächsten Sommer und festigt ihre Position als führender Anbieter in der deutschen Ferienhotellerie. Durch die Integration der Travel Charme Gruppe erweitert das Unternehmen sein Angebot um erstklassige Häuser, die unter den renommierten Marken A-ROSA und aja geführt werden.Reisebüro ist weiterhin stärkster Buchungskanal65 Prozent aller DERTOUR-Urlaube im Touristikjahr 2023/24 wurden über ein Reisebüro gebucht. Signifikant hoch ist der Anteil bei Fern- und Spezialreisen: Fast dreimal so viele dieser Reisen wurden im Reisebüro statt online gebucht. Das liegt nicht zuletzt anmaßgeschneiderten Angeboten und zusätzlichen Services. Auch dieWeiterempfehlungsrate (NPS) zeigt eine bis zu 19 Punkte höhere Zufriedenheit der Reisebüro-Kunden im Vergleich zu Online-Kunden.Damit die Reisebüropartner ihre Kunden bei der Planung und Ausarbeitung von Mietwagen- und Motorradrundreisen noch besser beraten können, hat DERTOUR in seine eigene Buchungsplattform Travel Compass den Tourplaner integriert. Mit diesem Tool können Reisebüros in 22 Ländern Rundreisen nach den individuellen Wünschen ihrer Kunden zusammenstellen, indem sie bestehende Routenvorschläge auswählen und anpassen oder die Route von Beginn an komplett individuell zusammenstellen. Damit trägt der Reiseveranstalter dem Wunsch der Urlauber nach maximaler Individualität bei Rundreisen Rechnung und unterstützt die Experten am Counter bestmöglich bei der Beratung der gemeinsamen Kunden.Bildmaterial unter: Dubai (https://bildarchiv.dertouristik.com/overview/115514467), BU: Dubai setzt seinen Erfolgskurs fort und begeistert als Sommerziel mit erschwinglichem Luxus.In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertouristik.com/overview) finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.Alle Pressemeldungen (https://www.dertouristik.com/presse/pressemeldungen-und-verteileraufnahme/) und weitere Informationen zur DERTOUR Gruppe finden Sie unter www.dertour-group.com.HintergrundZu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. DERTOUR Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 10.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/5929260