DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger halten sich vor EZB-Entscheidung bedeckt

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte stehen am Donnerstagmittag praktisch still. Mit der Zinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag steht das wichtigste Ereignis der Woche an. Marktteilnehmer sind sich einig über eine Senkung des Zinssatzes um 25 Basispunkte auf dann 3,00 Prozent - allerdings gibt es auch Spekulationen auf mehr. Der DAX legt 6 Punkte zu auf 20.405 Zähler, der Euro-Stoxx-50 notiert unverändert bei 4.957 Stellen. Am Devisenmarkt notiert der Euro knapp über der Marke von 1,05 Dollar, an den Anleihemärkten stehen die Kurse tendenziell unter Abgabedruck.

Für eine Überraschung hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) gesorgt. Sie hat den Zinssatz gleich um 50 Basispunkte gesenkt - und damit stärker als die meisten Marktexperten erwartet hatten. Dies dürfte die Zinssenkungsspekulation rund um den Globus verstärken. Der Schweizer Franken gerät daraufhin unter Abgabedruck.

Auch bei der EZB ist ähnliches denkbar. Angesichts des schwachen Wachstums in Europa und besonders in Deutschland könnte sie sogar die Rahmenbedingungen ihrer Politik ändern. Erkennbar wäre das daran, dass die EZB die Umschreibung ihres Vorgehens mit "ausreichend restriktiv, solange es notwendig ist" fallen lasse, sagt Marktstratege Shaan Raithatha von Vanguard. Er rechnet daher damit, dass die EZB-Zinssenkungen beschleunigt werden und der Leitzins schon Mitte 2025 bei 1,75 Prozent liegen wird.

Hensoldt will Umsatz verdoppeln

Das Rüstungsunternehmen Hensoldt hat sich neue Wachstums- und Margenziele verordnet und will bis 2030 einen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro erzielen. Für dieses Jahr werden weiterhin rund 2,3 Milliarden Euro angepeilt. Die Marge soll mittelfristig leicht zulegen. Die Aktie verteuert sich um 0,4 Prozent. Auch Rheinmetall profitieren vom langfristigen Optimismus für Nachrüstung und klettern 1,6 Prozent. Zu den Kurgewinnern im DAX gehören BASF (+0,7%). Die Analysten von Metzler haben die Aktie auf "Buy" nach "Hold" erhöht. Dies zieht auch Lanxess um 0,6 Prozent mit nach oben.

Schott Pharma geben Gewinne von über 6 Prozent in der Vorbörse ab und sinken um 0,2 Prozent. Das Hersteller von Pharmaverpackungen hat seine Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr dank eines starken Schlussquartals erreicht. UBS-Analyst Olivier Calvet wertet derweil das operative Ergebnisziel für 2024/25 als etwas enttäuschend. Der Baustoffhersteller Steico hat wegen Wertminderungen die Jahresprognose gesenkt. Der Kurs büßt 2,7 Prozent ein.

Lonza ziehen in Zürich um 6,5 Prozent an. Gut kommt an, dass sich der Pharmazulieferer vom Geschäft mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln trennen will. Laut den Analysten von Stifel stellte die Sparte in den vergangenen zwei Jahren ein Risiko für Wachstum, Margen und Renditen dar.

Die am Vortag bereits sehr schwachen Inditex fallen um weitere 2,5 Prozent. Nach den berichtet schwachen Geschäftszahlen folgen nun negative Analystenkommentare. Unter anderem hat RBC die Aktie auf "Underperform" gesenkt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.957,34 -0,0% -2,01 +9,6% Stoxx-50 4.409,63 -0,2% -7,28 +7,7% DAX 20.402,79 +0,0% 3,63 +21,8% MDAX 26.898,96 -0,1% -30,09 -0,9% TecDAX 3.543,53 -0,2% -5,41 +6,2% SDAX 14.185,05 +0,0% 1,02 +1,6% FTSE 8.314,91 +0,2% 13,29 +7,3% CAC 7.417,25 -0,1% -6,15 -1,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,15 +0,02 -0,42 US-Zehnjahresrendite 4,30 +0,03 +0,42 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0504 +0,1% 1,0519 1,0489 -4,9% EUR/JPY 159,86 -0,1% 160,36 160,00 +2,7% EUR/CHF 0,9314 +0,4% 0,9289 0,9276 +0,4% EUR/GBP 0,8243 +0,1% 0,8233 0,8231 -5,0% USD/JPY 152,18 -0,2% 152,44 152,53 +8,0% GBP/USD 1,2742 -0,1% 1,2775 1,2744 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2735 -0,1% 7,2668 7,2762 +2,1% Bitcoin BTC/USD 100.319,10 -1,0% 100.712,75 100.628,80 +130,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,41 70,29 +0,2% +0,12 +0,7% Brent/ICE 73,50 73,52 -0,0% -0,02 -0,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,48 44,72 -2,8% -1,24 +16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.711,71 2.718,43 -0,2% -6,73 +31,5% Silber (Spot) 31,89 31,93 -0,1% -0,04 +34,1% Platin (Spot) 939,98 945,00 -0,5% -5,03 -5,2% Kupfer-Future 4,25 4,21 +0,8% +0,03 +7,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

